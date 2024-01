Championnat du monde de Super Enduro : victoire de Bolt, podium pour Lettenbichler

Lors du dernier SuperEnduro Grand Prix Germany à Riesa, en Saxe, Billy Bolt s'est blessé au genou lors d'une chute à l'entraînement et a tout de même remporté la victoire. Après un examen plus approfondi, le Britannique ainsi que son employeur Husqvarna se sont abstenus de donner des informations sur la gravité de la blessure. Comme il n'a pas été possible de lever l'alerte, la rumeur selon laquelle il s'agit d'une blessure lourde de conséquences et très handicapante est persistante.

Sans se laisser décourager, le Britannique a réalisé de loin les meilleurs tours lors des essais libres et chronométrés de la quatrième course de la saison du Championnat du monde de Super Enduro 2023/2024, la première en Roumanie, à la BT Arena de Cluj-Napoca, en français Cluj-Napoca.

Pour la superpole, le Suédois Eddie Karlsson a pris la piste en premier et a marqué un temps qui a longtemps figuré en haut du tableau. Puis le chasseur de Bolt Jonny Walker a chuté dans son tour et n'a donc pas remporté les trois points spéciaux mis en jeu. Manuel Lettenbichler n'a pas non plus réussi à battre le temps de Karlsson ; et comme Bolt a lui aussi fait un mauvais tour, le Bavarois de l'équipe Red Bull KTM a obtenu deux points de bonus pour la première fois de la saison.

Walker a remporté la première manche, même si, après sa mésaventure en Superpole, il a dû partir de la dernière des deux lignes de départ formées cette fois-ci par manque de participants. Bolt avait d'abord mené la course, mais s'est contenté de la deuxième place après une petite erreur. "Letti" était à nouveau "flatschingfast" (sa ligne de merchandising) et a terminé troisième. Karlsson a totalement raté son premier heat. Malgré une avance initiale, il n'a terminé qu'onzième et avant-dernier, avec trois tours de retard.

Au milieu du heat, Walker avait déjà une assez grande avance, mais après une véritable débauche d'énergie et malgré une courte baisse de régime, Bolt lui a fait sentir à nouveau son souffle vers la fin de la course. Avec une sorte de passe en bloc de motocross à l'entrée du dernier tour, le triple champion du monde a dépassé l'éternel deuxième et s'est imposé. Lettenbichler a échoué dans le tour de départ, mais il est parvenu à remonter du fond du peloton jusqu'à la cinquième place.

Au début de la troisième manche, on a assisté à un nouveau duel épique entre Bolt et Walker, mais au fil de la course, le pilote du Team Husqvarna Factory a démontré de manière impressionnante qui était le chef dans le ring, en distançant son compatriote et semi-privatier Beta de plus de 20 secondes. "Letti" n'a franchi la ligne d'arrivée que sept secondes derrière Walker et a ainsi bien mérité sa troisième place dans la course ainsi que dans le classement du jour.

Billy Bolt, à nouveau vainqueur incontesté du GP, a ensuite expliqué : "Après un départ difficile en Superpole et dans la première course, la victoire dans la deuxième course a renforcé ma confiance. Je me sentais mieux et j'ai vraiment accéléré dans la dernière course pour remporter la victoire finale. Malgré ma blessure, nous avons de nouveau gagné et renforcé notre position de leader au championnat. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce résultat".

C'est également le cas du nouveau troisième du championnat du monde, Manuel Lettenbichler, qui a commenté sa soirée : "Je progresse définitivement et trouve plus de vitesse à chaque tour. Les deux meilleurs pilotes sont toujours un peu plus rapides, mais je suis satisfait de ma performance. J'espère pouvoir emporter la vitesse et ce que j'ai appris en Roumanie avec moi lors de la prochaine course à Budapest".

Le deuxième Allemand du peloton, Tim Apolle, a joué de malchance à plusieurs reprises lors de la phase de départ des courses, mais a toujours réussi à se hisser d'une manière ou d'une autre à la septième place, ce qui lui a valu la huitième place du classement journalier, qu'il occupe également au classement du championnat du monde, à égalité de points avec le septième Karlsson.

Dans la catégorie junior, le Nord-Allemand Milan Schmüser, toujours en difficulté, s'est solidement classé aux 4e, 5e et 4e places des manches, ce qui lui a valu la 5e place du classement journalier, à égalité avec le 4e. C'est le Britannique Ashton Brightmore qui l'a emporté, reprenant ainsi la tête du classement à l'Israélien Suff Sella, cette fois-ci deuxième.

Le prochain événement aura lieu le 3 février dans la capitale hongroise, Budapest.

Classement du championnat du monde Prestige après 4 des 7 manches :

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 237 points

2. Jonny Walker (GB), Beta, 220 (-17)

3. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 153 (-84)

3. William Hoare (GB), Beta, 146 (-91)

5. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 132 (-105)

6. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 115 (-122)

7. Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 100 (-137)

8. Tim Apolle (D), Beta, 100 (-137)

9. Diogo Vieira (P), GASGAS, 96 (-141)

10. Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-174)