Campionato del mondo SuperEnduro: vittoria di Bolt, podio per Lettenbichler

Nonostante un infortunio al ginocchio avvolto nel mistero, Billy Bolt ha vinto anche il quarto Gran Premio del Campionato del Mondo SuperEnduro 2023/2024 in Romania. Jonny Walker non è riuscito a capitalizzare questa vittoria, mentre Manuel Lettenbichler è arrivato terzo.

Recentemente, in occasione del SuperEnduro Grand Prix Germany a Riesa, in Sassonia, Billy Bolt ha subito un infortunio al ginocchio in una caduta in allenamento, vincendo comunque. Dopo un esame più approfondito, il britannico e il suo datore di lavoro Husqvarna non hanno fornito informazioni sulla gravità dell'infortunio. Poiché non è stato dato il via libera, persiste la voce che l'infortunio sia grave e debilitante.

Apparentemente non preoccupato, il britannico ha fatto registrare i giri più veloci sia nelle prove libere che nelle qualifiche della quarta gara della stagione 2023/2024 del Campionato Mondiale SuperEnduro, la prima rumena alla BT Arena di Cluj-Napoca.

Lo svedese Eddie Karlsson è stato il primo a scendere in pista per la Superpole, facendo segnare un tempo che è rimasto a lungo in testa alla classifica. Il cacciatore di Bolt Jonny Walker ha poi incorporato una caduta nel suo giro e non ha ottenuto nessuno dei tre punti speciali in palio. Anche Manuel Lettenbichler non è riuscito a battere il tempo di Karlsson; e dato che anche Bolt ha fatto un giro non perfetto per i suoi standard alla fine, il bavarese del Team Red Bull KTM ha ottenuto due punti bonus per la prima volta in questa stagione.

Walker ha vinto la prima manche, anche se dopo l'incidente in Superpole questa volta è dovuto partire dal fondo delle due file in griglia per mancanza di partecipanti. Bolt era in testa alla partenza, ma si è accontentato del secondo posto dopo un piccolo errore. "Letti" è stato ancora una volta "flatschingfast" (la sua linea di merchandising) ed è arrivato terzo. Karlsson ha sbagliato completamente la prima manche. Pur essendo inizialmente in testa, ha concluso solo undicesimo, a tre giri di distanza, e quindi penultimo.

Nella manche centrale, Walker aveva già un bel vantaggio, ma dopo una vera e propria dimostrazione di energia e nonostante un breve calo, Bolt gli ha fatto riprendere fiato verso la fine della gara. Con una sorta di blocco di motocross all'inizio dell'ultimo giro, il tre volte campione del mondo ha superato l'eterno secondo classificato per vincere. Lettenbichler ha sbagliato il suo giro di partenza, ma è riuscito a risalire dalle retrovie fino al 5° posto.

All'inizio della terza manche, sembrava un altro epico duello tra Bolt e Walker, ma con l'avanzare della gara, il pilota Husqvarna Factory ha dimostrato in modo impressionante chi comandava sul ring, distanziando il connazionale e il semi-privato Beta di oltre 20 secondi. "Letti" ha tagliato il traguardo a soli sette secondi da Walker, meritando così il terzo posto in gara e nella classifica giornaliera.

In seguito, il vincitore del GP, Billy Bolt, ha dichiarato: "Dopo una partenza difficile in Superpole e nella prima gara, la vittoria nella seconda ha aumentato la mia fiducia. Mi sentivo meglio e ho dato il massimo nell'ultima gara per conquistare la vittoria assoluta. Nonostante il mio infortunio, abbiamo vinto di nuovo e allungato il nostro vantaggio in campionato. Nel complesso, sono molto soddisfatto di questo risultato".

Anche il nuovo bronzo iridato Manuel Lettenbichler si è detto soddisfatto, commentando la sua serata: "Sto sicuramente facendo progressi e trovo più velocità a ogni giro. I due piloti di punta sono ancora un po' più veloci, ma sono contento della mia prestazione. Spero di poter portare con me la velocità e ciò che ho imparato in Romania per la prossima gara di Budapest".

Il secondo tedesco in gara, Tim Apolle, è stato più volte sfortunato all'inizio delle gare, ma in qualche modo è riuscito comunque a concludere al 7° posto, il che significa l'8° posto nella classifica di giornata, che detiene anche nella classifica del campionato mondiale, a pari punti con Karlsson, settimo.

Nella classe Junior, Milan Schmüser, proveniente dal nord della Germania e ancora in difficoltà, ha corso in modo solido ottenendo il 4°, 5° e 4° posto nella manche, che ha significato il 5° posto nella classifica di giornata, a pari punti con il quarto classificato. Il britannico Ashton Brightmore si è aggiudicato la vittoria, recuperando il primato in classifica dall'israeliano Suff Sella, che questa volta è arrivato secondo.

Il prossimo appuntamento si terrà il 3 febbraio nella capitale ungherese Budapest.

Classifica del Campionato mondiale Prestige dopo 4 delle 7 prove:

1° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 237 punti

2. Jonny Walker (GB), Beta, 220 (-17)

3° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 153 (-84)

3° William Hoare (GB), Beta, 146 (-91)

5° Dominik Olszowy (PL), Rieju, 132 (-105)

6° Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 115 (-122)

7° Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 100 (-137)

8° Tim Apolle (D), Beta, 100 (-137)

9° Diogo Vieira (P), GASGAS, 96 (-141)

10° Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-174)