Campeonato do Mundo de SuperEnduro: Bolt vence, pódio para Lettenbichler

Apesar de uma lesão no joelho envolta em mistério, Billy Bolt também venceu o quarto Grande Prémio do Campeonato do Mundo de SuperEnduro 2023/2024, na Roménia. Jonny Walker não conseguiu tirar partido desta vitória, enquanto Manuel Lettenbichler terminou em terceiro.

Mais recentemente, no Grande Prémio de SuperEnduro da Alemanha, em Riesa, na Saxónia, Billy Bolt sofreu uma lesão no joelho num acidente de treino e, mesmo assim, venceu. Depois de um exame mais pormenorizado, o britânico e o seu empregador, a Husqvarna, não deram informações sobre a gravidade da lesão. Como ainda não foi dada a ordem de saída, persiste o rumor de que se trata de uma lesão grave e debilitante.

Aparentemente imperturbável, o britânico estabeleceu de longe as voltas mais rápidas nos treinos livres e na qualificação da quarta corrida da temporada 2023/2024 do Campeonato do Mundo de SuperEnduro, a estreia romena na BT Arena em Cluj-Napoca.

O sueco Eddie Karlsson foi o primeiro a entrar em pista para a Superpole, estabelecendo um tempo que se manteve no topo da tabela durante muito tempo. O caçador de bolts Jonny Walker incorporou então um acidente na sua volta e não conseguiu marcar nenhum dos três pontos especiais em oferta. Manuel Lettenbichler também não conseguiu bater o tempo de Karlsson; e como Bolt também fez uma má volta para os seus padrões no final, o bávaro da Equipa Red Bull KTM marcou dois pontos de bónus pela primeira vez esta época.

Walker venceu a primeira bateria, embora depois do acidente na Superpole tenha tido de partir do fundo das duas filas da grelha devido à falta de participantes. Bolt liderou no início, mas contentou-se com o segundo lugar após um pequeno erro. "Letti" voltou a ser "flatschingfast" (a sua linha de merchandising) e terminou em terceiro. Karlsson estragou completamente a primeira bateria. Apesar de ter assumido inicialmente a liderança, acabou em décimo primeiro lugar, a três voltas do fim, e portanto em penúltimo.

Na segunda bateria, Walker já tinha uma grande vantagem, mas depois de uma verdadeira demonstração de energia e apesar de uma breve queda, Bolt deixou-o sentir o fôlego novamente no final da corrida. Com uma espécie de ultrapassagem em bloco de motocross no início da última volta, o tricampeão mundial passou o eterno segundo classificado para vencer. Lettenbichler fez uma má volta de arranque, mas conseguiu passar do fundo do pelotão para o 5º lugar.

No início da terceira bateria, parecia que ia haver outro duelo épico entre Bolt e Walker, mas à medida que a corrida avançava, o piloto da Husqvarna Factory demonstrou de forma impressionante quem mandava no ringue e distanciou-se do seu compatriota e do semi-privado Beta por mais de 20 segundos. "Letti" cruzou a linha de chegada apenas sete segundos atrás de Walker e assim mereceu o seu terceiro lugar na corrida, bem como na classificação diária.

Depois, o mais uma vez claro vencedor do GP, Billy Bolt, disse: "Depois de um início difícil na Superpole e na primeira corrida, ganhar a segunda corrida aumentou a minha confiança. Senti-me melhor e acelerei a fundo na última corrida para conquistar a vitória geral. Apesar da minha lesão, voltámos a ganhar e aumentámos a nossa vantagem no campeonato. No geral, estou muito contente com este resultado".

O novo medalhista de bronze do campeonato do mundo, Manuel Lettenbichler, estava igualmente satisfeito, comentando a sua noite: "Estou definitivamente a fazer progressos e a encontrar mais velocidade a cada volta. Os dois pilotos de topo ainda são um pouco mais rápidos, mas estou satisfeito com o meu desempenho. Espero poder levar a velocidade e o que aprendi na Roménia comigo para a próxima corrida em Budapeste."

O segundo alemão no pelotão, Tim Apolle, teve azar várias vezes na fase de arranque das corridas, mas ainda assim conseguiu terminar em 7º lugar, o que significou o 8º lugar na classificação diária, que também ocupa na classificação do campeonato do mundo, empatado em pontos com Karlsson em sétimo lugar.

Na classe Júnior, Milan Schmüser, do norte da Alemanha, que ainda estava a lutar, conduziu solidamente para o 4º, 5º e 4º lugares na bateria, o que significou o 5º lugar na classificação diária, igualando em pontos o 4º lugar. O piloto britânico Ashton Brightmore venceu, recuperando a liderança da classificação do israelita Suff Sella, que desta vez ficou em segundo lugar.

A próxima prova terá lugar a 3 de fevereiro na capital húngara, Budapeste.

Classificação do Campeonato do Mundo Prestige após 4 das 7 rondas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 237 pontos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 220 (-17)

3º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 153 (-84)

3º William Hoare (GB), Beta, 146 (-91)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 132 (-105)

6º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 115 (-122)

7º Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 100 (-137)

8º Tim Apolle (D), Beta, 100 (-137)

9º Diogo Vieira (P), GASGAS, 96 (-141)

10º Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-174)