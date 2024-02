Campeonato del Mundo de SuperEnduro: Bolt en cabeza, Letti se queda fuera del podio

Billy Bolt sigue siendo esencialmente invencible. Sus adversarios sólo son capaces de aprovecharse de su leve lesión de rodilla (rotura de ligamentos según Radio Fahrerlager), que arrastra desde Riesa a principios de enero. No fue el caso en la quinta de las siete pruebas del Campeonato del Mundo de SuperEnduro 2023/2024, que tuvo lugar el sábado en el gigantesco MVM Dome de Budapest.

Después de marcar los mejores tiempos en todas las sesiones de entrenamientos, el piloto oficial de Husqvarna no marcó una vuelta ideal en la Superpole y tuvo que ceder el paso al número 2 permanente, Jonny Walker, sobre su Beta.

Bolt no dio ninguna oportunidad a sus rivales en las tres mangas.



Tomó la salida en la primera manga y se distanció del resto. Ni siquiera dos turbulencias con importantes pérdidas de tiempo pudieron detenerle. En una ocasión, él mismo se salió de la pista en un tramo rocoso cuesta arriba y tuvo que abandonar, y en otra ocasión chocó con su compañero de equipo Manuel Lettenbichler, del Red Bull KTM Factory Racing, que se había caído delante de él. Como todos los demás pilotos también tuvieron sus problemas en la extrema y poco rítmica pista, aun así terminó primero y con una ventaja de más de doce segundos sobre Jonny Walker.

Por detrás de los sorprendentes Diogo Vieira y Mitchell Brightmore, Lettenbichler, que al principio mantuvo un buen ritmo con Walker, acabó quinto.

En la segunda manga, Bolt marchó directamente al frente desde la segunda fila de la parrilla, que también le asignaba el reglamento. Walker fue incapaz de seguirle el ritmo desde el principio y también cometió un error grave y otro leve en su carrera. Al final, sólo pudo terminar quinto, de nuevo por detrás de Vieira y Brightmore, así como de Lettenbichler, que tuvo una mala salida.

En la tercera manga, Bolt volvió a lanzarse rápidamente en solitario y también ganó la tercera carrera, algo que ya había logrado esta temporada en la apertura de la temporada en Lievin, Francia. Ni que decir tiene que volvió a ser el ganador del GP, como lo ha sido en todas las demás carreras disputadas hasta la fecha en 2023/2024 y por decimoséptima vez consecutiva en toda la temporada. Y fue tanto más impresionante cuanto que había sufrido una recaída de la lesión en la rodilla izquierda, dañada desde Riesa, en el choque con el alemán.

"Ha sido una noche muy buena. He corrido carrera tras carrera y siempre he tenido el Campeonato del Mundo en la cabeza. Quería recuperar tantos puntos como fuera posible sobre Jonny. Me ha salido bien, sobre todo en la segunda manga. No puedo hacer más que ganar, pero si Jonny no acaba segundo, por fin podré ampliar mi ventaja unos puntos más", explicó el mejor SuperEndurista de la actualidad con diferencia en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.



Y continuó: "La pista era realmente exigente. Se veía que muchos pilotos, incluidos los de cabeza, tenían problemas de vez en cuando. Estoy muy contento con mi pilotaje. En la primera manga, choqué con Manuel y me volví a lesionar la rodilla. No fue lo ideal. Ha sido una buena tarde para el campeonato, pero no para mi rodilla. He podido pasar bien la noche, pero espero que no haya nada más y que pueda volver a pilotar al máximo nivel dentro de quince días en Bulgaria".

Lettenbichler estuvo más cerca de los dos primeros tanto en los entrenamientos como en la Superpole que nunca esta temporada. También fue capaz de mantener al menos el ritmo de Walker en las carreras. Sólo que el resultado no lo reflejó. Debido a la mala suerte y a los errores, sólo consiguió el 5º puesto del día, lo que supone un paso atrás en cuanto a resultados en comparación con Riesa y Rumanía, donde acabó tercero en el podio.

"En términos de ritmo, ha sido sin duda mi mejor SuperEnduro este invierno. Hemos vuelto a cambiar algunas cosas en la moto y hemos mejorado. Pero he vuelto a tener mucha mala suerte y demasiadas caídas. Finalmente, todo encajó en la tercera manga", resumió.

El segundo alemán en liza, Tim Apolle, de Sajonia-Anhalt, pasó apuros durante toda la jornada por culpa de un prolongado resfriado y terminó noveno de los once pilotos del Prestige.

Al menos hubo un alemán en el podio del Campeonato del Mundo Júnior. Milan Schmüser, de Tensfeld (Schleswig-Holstein), terminó tercero, al igual que en Riesa. El ganador fue Ashton Brightmore, hermano menor del Campeón del Mundo Junior del año pasado, Mitch Brightmore, que había viajado a la prueba como líder de la clasificación, por delante del israelí Suff Sella.

Las dos últimas rondas tendrán lugar los días 24 de febrero y 2 de marzo en Sofía/Bulgaria y Newcastle/Inglaterra.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Prestigio tras 5 de 7 pruebas:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 puntos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

3º William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7º Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8º Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9º Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10º Alonso Trigo Fernández (E), Sherco, 76 (-225)