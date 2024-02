Championnat du monde de Super Enduro : Bolt au top, Letti manque le podium

Billy Bolt reste essentiellement invincible. De toute façon, il ne l'est que ponctuellement par ses adversaires, mais ces derniers ne parviennent pas non plus à tirer profit de sa blessure minimisée au genou (des ligaments déchirés selon la radio du paddock), qu'il traîne depuis Riesa début janvier. Ce ne fut pas le cas lors de la cinquième des sept manches du championnat du monde de SuperEnduro 2023/2024, qui s'est déroulée samedi dans le gigantesque dôme MVM de Budapest.

Après avoir réalisé les meilleurs temps lors de toutes les séances d'entraînement, le pilote d'usine Husqvarna n'a pas réussi le tour idéal lors de la superpole et a dû céder sa place au numéro 2 permanent Jonny Walker sur sa Beta.

Mais la "négligence" s'est arrêtée là, car lors des trois manches, Bolt n'a laissé aucune chance à ses adversaires.



Dans la première manche, il a pris le holeshot puis le peloton. Même deux turbulences avec des pertes de temps importantes n'ont pas pu l'arrêter. Une fois, il a basculé hors de la piste dans un champ de pierres en montée et a dû reculer, et une autre fois, il a percuté son semi-coéquipier Manuel Lettenbichler du Red Bull KTM Factory Racing, qui avait chuté devant lui. Comme tous les autres pilotes ont eu des problèmes sur cette piste extrême et non rythmée, il a tout de même terminé premier, avec plus de douze secondes d'avance sur Jonny Walker.

Derrière les hommes-surprises Diogo Vieira et Mitchell Brightmore, Lettenbichler, qui a bien tenu tête à Walker au début, a terminé cinquième.

Lors de la deuxième manche, Bolt a pris la tête de la course depuis la deuxième ligne de départ qui lui avait été attribuée par le règlement. Walker n'a pas réussi à suivre dès le début et a commis une grosse erreur ainsi que quelques autres plus petites dans sa course. Il a fini cinquième, derrière Vieira, Brightmore et Lettenbichler, qui n'a pas réussi à prendre le départ.

Lors de la troisième manche, Bolt s'est à nouveau lancé en solo et a remporté la troisième manche de classement, ce qu'il avait déjà réussi cette saison lors de l'ouverture de la saison à Liévin en France. Il était donc évident qu'il était à nouveau le vainqueur du GP, et ce pour la 17ème fois consécutive, comme lors de toutes les autres courses de la saison 2023/2024, voire de la saison entière. C'était d'autant plus impressionnant que lors du crash avec l'Allemand, il avait infligé un rafraîchissement de blessure à son genou gauche, endommagé depuis Riesa.

"C'était une sacrée bonne soirée. J'ai couru course après course, en ayant toujours en tête le championnat du monde. Je voulais à nouveau gagner un maximum de points sur Jonny. Cela a bien fonctionné, surtout lors de la deuxième manche. Je ne peux pas faire plus que gagner, mais si Jonny ne termine pas deuxième, je peux enfin augmenter mon avance de quelques points supplémentaires", a expliqué le meilleur SuperEnduriste actuel, et de loin, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.



Et d'ajouter : "Le parcours était vraiment exigeant. On a vu que beaucoup de pilotes, même les meilleurs, avaient des problèmes de temps en temps. Je suis très content de mon pilotage. Lors du premier heat, je suis tombé sur Manuel et j'ai à nouveau heurté mon genou blessé. Ce n'était pas idéal. C'était une bonne soirée pour le championnat, mais pas pour mon genou. J'ai réussi à passer la soirée, mais j'espère qu'il n'y aura rien d'autre et que je pourrai à nouveau courir à un haut niveau dans deux semaines en Bulgarie".

Lettenbichler a été plus proche du top 2 lors des essais et de la superpole que jamais auparavant cette saison. En course également, il a toujours pu au moins rivaliser avec Walker. Seul le résultat n'a pas reflété cette performance. Avec de la malchance et des erreurs, il n'a finalement obtenu que la 5e place du jour, ce qui constitue un recul en termes de résultats par rapport à Riesa et à la Roumanie, où il était monté sur la troisième marche du podium à chaque fois.

"Du point de vue du rythme, c'était en tout cas mon meilleur SuperEnduro de cet hiver. Nous avons à nouveau apporté des modifications au vélo et des améliorations. Mais j'ai à nouveau eu beaucoup de malchance et trop de crashs. Pour une fois, tout s'est bien passé lors du troisième heat", a-t-il résumé.

Le deuxième Allemand du peloton, Tim Apolle, originaire de Saxe-Anhalt, a souffert d'un long rhume et s'est classé neuvième parmi seulement onze pilotes de prestige.

Il y a tout de même eu un Allemand sur le podium dans la catégorie CM junior. Milan Schmüser de Tensfeld dans le Schleswig-Holstein a pu monter sur la troisième marche du podium, comme dernièrement à Riesa. C'est Ashton Brightmore, le frère cadet du champion du monde junior Mitch Brightmore, qui s'est imposé devant l'Israélien Suff Sella.

Les deux dernières manches se dérouleront le 24 février et le 2 mars à Sofia en Bulgarie et à Newcastle en Angleterre.

Classement du championnat du monde Prestige après 5 des 7 manches :

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 points

2. Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

3. William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7. Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8. Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9. Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10. Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 76 (-225)