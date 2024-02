Campionato mondiale SuperEnduro: Bolt in testa, Letti manca il podio

Billy Bolt è ancora sostanzialmente invincibile. I suoi avversari possono solo approfittare del suo piccolo infortunio al ginocchio (lacerazione dei legamenti secondo Radio Fahrerlager), che si porta dietro da Riesa all'inizio di gennaio. Non è stato così per la quinta delle sette prove del Campionato del Mondo SuperEnduro 2023/2024, che si è svolta sabato nel gigantesco MVM Dome di Budapest.

Dopo aver fatto segnare i tempi più veloci in tutte le sessioni di prove, il pilota Husqvarna works non ha fatto segnare un giro ideale in Superpole e ha dovuto cedere il passo al numero 2 permanente Jonny Walker sulla sua Beta.

Ma la "sbadataggine" è bastata, perché Bolt non ha dato scampo a nessun avversario nelle tre manche.



Ha conquistato l'holeshot nella prima manche e poi ha staccato tutti. Nemmeno due turbolenze con gravi perdite di tempo sono riuscite a fermarlo. In un'occasione, egli stesso è uscito di pista nel tratto roccioso in salita e si è dovuto ritirare, mentre in un'altra ha tamponato il suo compagno di squadra Manuel Lettenbichler del team Red Bull KTM Factory Racing, che era caduto davanti a lui. Dato che anche tutti gli altri piloti hanno avuto problemi sul tracciato estremo e poco ritmico, ha comunque concluso al primo posto con un vantaggio di oltre dodici secondi su Jonny Walker.

Dietro ai sorprendenti Diogo Vieira e Mitchell Brightmore, Lettenbichler, che inizialmente aveva tenuto bene il passo di Walker, si è piazzato quinto.

Nella seconda manche, Bolt è partito subito in testa dalla seconda fila della griglia, che gli era stata assegnata dal regolamento. Walker non è riuscito a tenere il passo fin dall'inizio e ha commesso un errore grave e alcuni errori minori nella sua corsa. Alla fine si è piazzato solo quinto, sempre dietro a Vieira e Brightmore e a Lettenbichler, che è partito male.

Nella terza manche, Bolt è partito di nuovo velocemente in solitaria e ha vinto anche la terza gara, cosa che aveva già fatto in questa stagione all'esordio a Lievin, in Francia. Va da sé che è stato ancora una volta il vincitore del GP, come lo è stato in tutte le altre gare finora disputate nel 2023/2024 e per la diciassettesima volta di fila in tutta la stagione. Questo è stato tanto più impressionante in quanto aveva subito un riacutizzarsi dell'infortunio al ginocchio sinistro, che si era danneggiato dopo Riesa, nell'incidente con il tedesco.

"È stata una serata davvero bella. Ho corso gara dopo gara e ho sempre avuto in testa il Campionato del Mondo. Volevo recuperare più punti possibili su Jonny. È andata bene, soprattutto nella seconda manche. Non posso fare altro che vincere, ma se Jonny non arriva secondo, posso finalmente allungare il mio vantaggio di qualche altro punto", ha spiegato l'attuale miglior SuperEndurista in un'intervista a SPEEDWEEK.com.



E ha continuato: "La pista era davvero impegnativa. Si vedeva che molti piloti, compresi i migliori, avevano problemi di tanto in tanto. Sono molto soddisfatto della mia guida. Nella prima manche sono andato a sbattere contro Manuel e mi sono fatto male al ginocchio. Non è stato l'ideale. È stata una serata positiva per il campionato, ma non per il mio ginocchio. Sono riuscito a superare la serata senza problemi, ma spero che non ci sia nulla di più e di poter tornare a correre ai massimi livelli tra quindici giorni in Bulgaria".

Lettenbichler è stato più vicino ai primi due sia in prova che in Superpole di quanto non sia mai stato in questa stagione. È stato anche in grado di tenere il passo di Walker nelle gare. Solo che il risultato non lo riflette. Tra sfortuna ed errori, ha ottenuto solo il 5° posto, un passo indietro in termini di risultati rispetto a Riesa e alla Romania, dove è salito sul terzo gradino del podio.

"In termini di ritmo, è stato sicuramente il mio miglior SuperEnduro di quest'inverno. Abbiamo cambiato di nuovo alcune cose sulla moto e abbiamo fatto dei miglioramenti. Ma ho avuto di nuovo molta sfortuna e troppe cadute. Alla fine tutto è andato a posto nella terza manche", ha riassunto.

Il secondo tedesco in gara, Tim Apolle della Sassonia-Anhalt, ha lottato per tutta la giornata con un raffreddore prolungato e si è classificato nono su undici piloti del Prestige.

Almeno un tedesco è salito sul podio nella classe del Campionato del Mondo Junior. Milan Schmüser, di Tensfeld nello Schleswig-Holstein, si è classificato terzo, proprio come a Riesa. Il vincitore è stato Ashton Brightmore, fratello minore del campione del mondo juniores dello scorso anno Mitch Brightmore, che si era presentato all'evento come leader della classifica, davanti all'israeliano Suff Sella.

Le ultime due prove si svolgeranno il 24 febbraio e il 2 marzo a Sofia/Bulgaria e a Newcastle/Inghilterra.

Classifica del Campionato mondiale Prestige dopo 5 gare su 7:

1° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 punti

2. Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

3° William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5° Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6° Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7° Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8° Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9° Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10° Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 76 (-225)