Campeonato do Mundo de SuperEnduro: Bolt em primeiro lugar, Letti falha o pódio

Alguém consegue parar Billy Bolt? O britânico também triunfou na quinta prova do Campeonato do Mundo de SuperEnduro 2023/2024, em Budapeste/Hungria, apesar de um joelho danificado e da recuperação de uma lesão.

Billy Bolt continua a ser essencialmente invencível. Os seus adversários só conseguem tirar partido da sua pequena lesão no joelho (rutura de ligamentos, segundo a Radio Fahrerlager), que o acompanha desde Riesa, no início de janeiro. Este não foi o caso na quinta de sete rondas do Campeonato do Mundo de SuperEnduro 2023/2024, que teve lugar no sábado no gigantesco MVM Dome em Budapeste.

Depois de ter estabelecido os tempos mais rápidos em todas as sessões de treinos, o piloto da Husqvarna Works não fez uma volta ideal na Superpole e teve de ceder o lugar ao número 2 permanente Jonny Walker na sua Beta.

Mas isso foi o suficiente para o "descuido", já que Bolt mais uma vez não deu hipótese a nenhum adversário nas três mangas.



Ele fez o holeshot na primeira bateria e depois afastou-se do pelotão. Mesmo duas turbulências com grandes perdas de tempo não o conseguiram parar. Numa ocasião, ele próprio saiu da pista na secção rochosa da subida e teve de se retirar, e noutra colidiu com o seu companheiro de equipa Manuel Lettenbichler, da equipa Red Bull KTM Factory Racing, que tinha caído à sua frente. Como todos os outros pilotos também tiveram os seus problemas na pista extrema e pouco rítmica, ele terminou em primeiro lugar e com uma vantagem de mais de doze segundos sobre Jonny Walker.

Atrás das surpresas Diogo Vieira e Mitchell Brightmore, Lettenbichler, que inicialmente acompanhava bem Walker, terminou em quinto.

Na segunda manga, Bolt partiu diretamente para a frente da segunda linha da grelha, que também lhe foi atribuída pelos regulamentos. Walker não conseguiu acompanhar o ritmo desde o início e também cometeu um erro grave e alguns erros menores na sua corrida. No final, terminou apenas em quinto lugar, novamente atrás de Vieira e Brightmore, bem como de Lettenbichler, que teve um mau arranque.

Na terceira eliminatória, Bolt voltou a fazer uma corrida individual rápida e venceu a terceira corrida, algo que já tinha conseguido esta época na abertura da época em Lievin, França. Escusado será dizer que foi mais uma vez o vencedor do GP, como tem sido em todas as outras corridas até agora em 2023/2024 e pela 17ª vez consecutiva em toda a época. O facto de ter sofrido uma recidiva da lesão no joelho esquerdo, que tinha sido danificada desde Riesa, no acidente com o alemão, foi ainda mais impressionante.

"Foi uma noite muito boa. Fiz corrida após corrida e tive sempre o Campeonato do Mundo na minha cabeça. Queria ganhar o máximo de pontos possível ao Jonny. Resultou bem, especialmente na segunda manga. Não posso fazer mais do que ganhar, mas se o Jonny não terminar em segundo, posso finalmente aumentar a minha vantagem em mais alguns pontos", explicou o atual melhor SuperEndurista de longe numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.



Ele continuou: "A pista era muito exigente. Podia-se ver que muitos pilotos, incluindo os melhores, tinham problemas de vez em quando. Estou muito contente com a minha pilotagem. Na primeira bateria, choquei com o Manuel e lesionei novamente o joelho. Não foi o ideal. Foi uma boa noite para o campeonato, mas não para o meu joelho. Consegui passar bem a noite, mas espero que não haja mais nada e que possa voltar a correr ao mais alto nível daqui a duas semanas na Bulgária."

Lettenbichler esteve mais perto dos dois primeiros nos treinos e na Superpole do que nunca esta época. Também foi capaz de, pelo menos, acompanhar Walker nas corridas. Só que o resultado não reflectiu isso. Com azar e erros, apenas conseguiu o 5º lugar no dia, o que é um passo atrás em termos de resultados em comparação com Riesa e Roménia, onde terminou em terceiro lugar no pódio.

"Em termos de ritmo, foi sem dúvida o meu melhor SuperEnduro deste inverno. Voltámos a mudar algumas coisas na moto e fizemos melhorias. Mas voltei a ter muito azar e demasiadas quedas. Finalmente tudo se encaixou na terceira bateria", resumiu.

O segundo alemão no pelotão, Tim Apolle, da Saxónia-Anhalt, lutou durante todo o dia com uma constipação prolongada e terminou em nono lugar entre apenas onze pilotos Prestige.

Pelo menos um alemão subiu ao pódio no Campeonato do Mundo de Juniores. Milan Schmüser, de Tensfeld, em Schleswig-Holstein, terminou em terceiro, tal como em Riesa. O vencedor foi Ashton Brightmore, o irmão mais novo do Campeão do Mundo Júnior do ano passado, Mitch Brightmore, que viajou para o evento como líder da classificação, à frente do israelita Suff Sella.

As duas últimas rondas terão lugar a 24 de fevereiro e 2 de março em Sofia/Bulgária e Newcastle/Inglaterra.

Classificação do Campeonato do Mundo Prestige após 5 das 7 regatas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 pontos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

3º William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6.º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7º Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8º Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9º Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10º Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 76 (-225)