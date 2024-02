Lettenbichler y el SuperEnduro: lo que le preocupa

Tras los problemas de adaptación sufridos tras su reaparición en el SuperEnduro a principios de temporada, Manuel Lettenbichler acaba de terminar tercero en el podio del día en Riesa y en Cluj-Napoca (Rumanía). Aunque esta vez en Budapest estuvo aún más cerca en términos de tiempo de los dos mejores pilotos actuales de SuperEnduro, los británicos Billy Bolt y Jonny Walker, unos cuantos errores de más le impidieron una vez más participar en la ceremonia del podio en la magnífica MVM Dome de la metrópolis magiar. En el quinto puesto de la general, se quedó a sólo dos puntos de la cabeza.

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, el Campeón del Mundo Junior de SuperEnduro 2016 y bicampeón de Hard Enduro (2022 y 2023) lo analizó con detalle: "Tuve mala suerte en la primera manga. Estaba luchando con Jonny Walker por el segundo puesto hasta que se cayó delante de mí. Eso me sacó de ritmo y me costó tanta energía que después cometí demasiados errores. Me caí una vez y Billy chocó contra mí. Afortunadamente, no pasó nada más. Siempre luchaba un poco hacia delante y luego cometía otro error".

El bávaro de 25 años comentó lo siguiente sobre la segunda manga: "La verdad es que ha ido bien, pero por desgracia se me ha enganchado la rueda delantera justo después de la salida y me he quedado último. Luego subí al cuarto puesto, que era el máximo".

En la tercera manga, estuvo en cabeza desde el principio, enclavado en la tercera posición, e incluso fue capaz de presionar a Walker por delante de él en algunos momentos. "Estoy contento con la tercera manga y tengo que decir que, en general, estaba satisfecho con mi pilotaje. Lo estoy consiguiendo", dijo sobre su primera manga realmente impecable y la mejor de la temporada en cuanto a ritmo. "Espero no cometer tantos errores en el futuro. Se ve que si paso limpiamente, puedo seguir el ritmo de Jonny y luchar un poco. A ver qué pasa en Bulgaria dentro de quince días".

Ahora que obviamente ha hecho la conexión con los mejores del mundo tras cambiar de la cuatro tiempos a la 300 de dos tiempos, con la que está muy familiarizado desde el Campeonato del Mundo de Hard Enduro, había que preguntarse si quiere volver el próximo invierno a pesar de una ligera aversión al SuperEnduro?



"Me apunto, pero espero un calendario mejor", dice, manteniendo todavía un perfil bajo, pero también tiene preparada una sugerencia que también podría interesar a sus colegas. "Estaría bien un descanso más largo después de la última carrera al aire libre y antes de la primera carrera en pista cubierta. Lo mismo después del último SuperEnduro y del primer Hard Enduro. Eso está bien este año, pero bastaría con que empezara en enero y terminara en marzo".

Clasificación del Campeonato del Mundo Prestige tras 5 de 7 rondas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 puntos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

4º William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7º Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8º Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9º Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10º Alonso Trigo Fernández (E), Sherco, 76 (-225)