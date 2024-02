Lettenbichler et SuperEnduro : ce qui le préoccupe

Après des problèmes d'adaptation suite à son retour au SuperEnduro en début de saison, Manuel Lettenbichler est récemment monté sur la troisième marche du podium à Riesa et à Cluj-Napoca en Roumanie. Bien qu'il se soit rapproché des deux meilleurs super enduristes du moment, les Britanniques Billy Bolt et Jonny Walker, quelques erreurs de trop l'ont empêché de participer à la cérémonie de remise des prix dans la magnifique cathédrale MVM de la métropole magyare. Cinquième au classement général, il ne lui manquait que deux points de manche pour y parvenir.

Lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, le champion du monde junior de SuperEnduro 2016 et double champion d'enduro dur (2022 et 2023) les a analysés en détail : "J'ai été malchanceux dans la première manche. Je me suis battu avec Jonny Walker pour la deuxième place, jusqu'à ce qu'il tombe devant moi. Cela m'a tellement fait perdre mon rythme et m'a coûté tellement d'énergie que trop d'erreurs ont été commises par la suite. Une fois, je suis tombé et Billy m'a percuté. Heureusement, il ne s'est rien passé d'autre. Je me suis toujours battu un peu en avant, puis j'ai encore fait une erreur".

Le Bavarois de 25 ans a déclaré à propos de la deuxième manche : "Elle était plutôt bonne, mais malheureusement, j'ai accroché la roue avant juste après le départ et j'étais dernier. Je suis ensuite remonté jusqu'à la quatrième place, c'était le maximum".

Dans la troisième manche, il était devant dès le début, se nichant en troisième position et parvenant même par moments à mettre la pression sur Walker qui le précédait. "Je suis content de cette troisième manche et je dois dire que j'étais généralement satisfait de mon pilotage. C'est en train de se faire", a-t-il déclaré après sa première course vraiment sans faute et aussi la meilleure de la saison en termes de rythme. "J'espère que je ne ferai plus autant d'erreurs à l'avenir. On a vu que si j'arrive à passer proprement, je peux suivre Jonny et me battre un peu. Voyons ce qui se passe en Bulgarie dans deux semaines".

Maintenant qu'il a manifestement renoué avec l'élite mondiale après être passé du quatre temps au 300 deux temps qu'il connaît bien grâce au championnat du monde d'enduro dur, il fallait se demander si, malgré une petite aversion pour le SuperEnduro, il avait envie d'y revenir l'hiver prochain ?



"J'ai déjà envie d'y aller, mais j'espère que le calendrier sera plus favorable", déclare-t-il, mais il a aussi une proposition à faire, qui devrait aussi aller dans le sens de ses collègues. "Une pause plus longue après la dernière course en extérieur et avant la première course en intérieur serait une bonne chose. De même après le dernier SuperEnduro et le premier Hard-Enduro. C'est bien cette année, mais il suffirait que ça commence en janvier et que ça se termine en mars".

Classement du championnat du monde Prestige après 5 des 7 manches :

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 points

2. Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

4. William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7. Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8. Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9. Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10. Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 76 (-225)