Lettenbichler e il SuperEnduro: che cosa lo preoccupa?

Dopo i problemi di assestamento che hanno seguito il suo ritorno nel SuperEnduro all'inizio della stagione, Manuel Lettenbichler è salito recentemente sul terzo gradino del podio di giornata a Riesa e a Cluj-Napoca in Romania. Anche se questa volta a Budapest è stato ancora più vicino in termini di tempo ai due migliori piloti di SuperEnduro del momento, i britannici Billy Bolt e Jonny Walker, qualche errore di troppo gli ha impedito ancora una volta di partecipare alla cerimonia del podio nel magnifico MVM Dome della metropoli magiara. Al quinto posto della classifica generale, si è piazzato a soli due punti di distacco.

In un'intervista a SPEEDWEEK.com, il Campione del Mondo SuperEnduro Junior 2016 e due volte Campione di Hard Enduro (2022 e 2023) ha analizzato la situazione nel dettaglio: "Sono stato sfortunato nella prima manche. Stavo lottando con Jonny Walker per il secondo posto, finché non è caduto davanti a me. Questo mi ha fatto perdere il ritmo e mi è costato così tanta energia che poi ho commesso troppi errori. Sono caduto una volta e Billy mi ha tamponato. Fortunatamente non è successo altro. Ho sempre lottato un po' per avanzare e poi ho commesso un altro errore".

Il 25enne bavarese ha commentato così la seconda manche: "È andata bene, ma purtroppo ho agganciato la ruota anteriore subito dopo la partenza e sono rimasto ultimo. Poi sono risalito fino al quarto posto, che era il massimo".

Nella terza manche è stato in testa fin dall'inizio, in terza posizione, e a tratti è riuscito a mettere pressione a Walker che lo precedeva. "Sono contento della terza manche e devo dire che in generale sono stato soddisfatto della mia guida. Ci sto riuscendo", ha detto a proposito della sua prima manche davvero impeccabile e migliore della stagione in termini di ritmo. "Spero di non commettere così tanti errori in futuro. Si vede che se riesco a passare in modo pulito, posso tenere il passo di Jonny e lottare un po'. Vediamo cosa succederà in Bulgaria tra quindici giorni".

Ora che ha ovviamente stabilito un legame con i migliori del mondo dopo essere passato dalla quattro tempi alla 300 a due tempi, che conosce bene grazie al Campionato del Mondo di Hard Enduro, è stato necessario chiedersi se vuole tornare il prossimo inverno nonostante una leggera avversione per il SuperEnduro?



"Ci sto, ma spero in un calendario migliore", dice, continuando a mantenere un profilo basso, ma ha anche pronto un suggerimento che potrebbe essere anche nell'interesse dei suoi colleghi. "Una pausa più lunga dopo l'ultima gara all'aperto e prima della prima gara indoor sarebbe buona. Allo stesso modo, dopo l'ultima SuperEnduro e la prima Hard Enduro. Quest'anno va bene, ma sarebbe sufficiente che iniziasse a gennaio e finisse a marzo".

Classifica del Campionato del Mondo Prestige dopo 5 delle 7 prove:

1° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 punti

2° Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

4° William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5° Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6° Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7° Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8° Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9° Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10° Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 76 (-225)