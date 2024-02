Lettenbichler e o SuperEnduro: o que o preocupa

Depois de problemas de adaptação após o seu regresso ao SuperEnduro no início da temporada, Manuel Lettenbichler terminou recentemente em terceiro lugar no pódio do dia em Riesa e em Cluj-Napoca, na Roménia. Embora desta vez em Budapeste tenha estado ainda mais perto em termos de tempo dos dois melhores pilotos de SuperEnduro da atualidade, os britânicos Billy Bolt e Jonny Walker, alguns erros a mais impediram-no mais uma vez de participar na cerimónia do pódio no magnífico MVM Dome na metrópole magiar. Em quinto lugar na classificação geral, ficou a apenas dois pontos da liderança.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o Campeão do Mundo de SuperEnduro Júnior de 2016 e bicampeão de Hard Enduro (2022 e 2023) analisou este facto em pormenor: "Tive azar na primeira bateria. Estava a lutar com o Jonny Walker pelo segundo lugar até ele cair à minha frente. Isso tirou-me do meu ritmo e custou-me tanta energia que depois cometi demasiados erros. Caí uma vez e o Billy bateu-me. Felizmente, não aconteceu mais nada. Lutei sempre um pouco para avançar e depois cometi outro erro".

O bávaro de 25 anos falou sobre a segunda bateria: "Até foi bom, mas infelizmente enganchei a roda da frente logo após a partida e fiquei em último. Depois consegui chegar ao quarto lugar, que era o máximo."

Na terceira bateria, esteve na frente desde o início, aninhado na terceira posição e até conseguiu pressionar Walker à sua frente em alguns momentos. "Estou contente com a terceira manga e devo dizer que, no geral, fiquei satisfeito com a minha condução. Estou a chegar lá", disse ele sobre a sua primeira bateria verdadeiramente sem falhas e a melhor da época em termos de ritmo. "Espero não cometer tantos erros no futuro. Se conseguir passar de forma limpa, consigo acompanhar o Jonny e lutar um pouco. Vamos ver o que acontece na Bulgária, daqui a duas semanas".

Agora que ele obviamente fez a ligação com os melhores do mundo depois de mudar da moto a quatro tempos para a 300 a dois tempos, com a qual ele está muito familiarizado no Campeonato do Mundo de Hard Enduro, a pergunta tinha de ser feita se ele quer estar de volta no próximo inverno, apesar de uma ligeira aversão ao SuperEnduro?



"Estou disposto a isso, mas espero que o calendário seja melhor", diz ele, mantendo-se discreto, mas também tem uma sugestão pronta que pode ser do interesse dos seus colegas. "Uma pausa mais longa após a última corrida ao ar livre e antes da primeira corrida em recinto fechado seria bom. Da mesma forma, depois do último SuperEnduro e do primeiro Hard Enduro. Este ano está bom, mas seria suficiente se começasse em janeiro e terminasse em março."

Classificação do Campeonato do Mundo Prestige após 5 das 7 rondas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 301 pontos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 268 (-33)

3º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 193 (-108)

4º William Hoare (GB), Beta/Rijeu, 171 (-130)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 157 (-144)

6.º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 156 (-145)

7º Diogo Vieira (P), GASGAS, 138 (-163)

8º Eddie Karlsson (S), Husqvarna, 130 (-171)

9º Tim Apolle (D), Beta, 122 (-179)

10º Alonso Trigo Fernandez (E), Sherco, 76 (-225)