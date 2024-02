VIDEO : Les moments forts du championnat du monde de SuperEnduro à Budapest

Le meilleur de l'action enduro avec Mani Lettenbichler, Billy Bolt, Jonny Walker & Co. : SPEEDWEEK.com montre le résumé de la course du championnat du monde de SuperEnduro riche en action depuis le MVM Dome à Budapest devant 17.000 spectateurs.

C'est déjà fatigant à regarder : un parcours extrêmement croustillant avec de nombreux troncs d'arbres, un champ de pierres en montée et deux gigantesques sauts, le tout dans une maison pleine à craquer qui empêche les coureurs de penser à autre chose qu'à accélérer à fond : la cinquième étape du championnat du monde FIM de SuperEnduro était aussi spectaculaire que bien fréquentée.

Billy Bolt devient de plus en plus le maître de l'enduro indoor, et Mani Lettenbichler, qui a troqué sa moto quatre temps contre une KTM deux temps, est de plus en plus en forme.

Tout cela et bien d'autres choses encore directement ici dans la vidéo de qualité supérieure avec commentaire en anglais, à voir gratuitement pour tous les fans d'enduro en Allemagne et en Autriche.