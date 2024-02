VIDEO: Gli highlights del Campionato del Mondo SuperEnduro da Budapest

È estenuante solo da guardare: un percorso estremamente nitido con molti tronchi d'albero, un campo di pietra in salita e due salti giganteschi, oltre a un pubblico pieno che non dà ai piloti nemmeno l'idea di fare qualcosa di diverso dal pieno: la quinta tappa del Campionato mondiale FIM SuperEnduro è stata tanto spettacolare quanto ben frequentata.

Billy Bolt si sta trasformando sempre più in un maestro dell'enduro indoor e Mani Lettenbichler, che ha sostituito la sua quattro tempi con una KTM a due tempi, sta migliorando sempre di più.

Tutto questo e altro ancora nel video in alta qualità con commento in inglese, visibile gratuitamente per tutti gli appassionati di enduro in Germania e Austria.