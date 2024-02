VÍDEO: Os melhores momentos do Campeonato do Mundo de SuperEnduro em Budapeste



por Rob La Salle - Automatic translation from German

Red Bull

A ação do Enduro no seu melhor com Mani Lettenbichler, Billy Bolt, Jonny Walker & Co.: SPEEDWEEK.com mostra o resumo da corrida do Campeonato do Mundo de SuperEnduro repleta de ação a partir do MVM Dome em Budapeste, perante 17.000 espectadores.

