Supermoto-DM Schaafheim: Markus Class pilotó de forma soberbia

El circuito cercano a Fráncfort tiene la recta de salida más corta de todo el calendario. Eso hizo que la calificación fuera aún más importante para conseguir una buena posición de salida. En ausencia del líder del campeonato, Marc-Reiner Schmidt, que disputaba al mismo tiempo el Campeonato del Mundo en España, se desató una nueva batalla por la pole. Al final, Class ganó por un claro margen de 0,8 segundos. Jan Deitenbach (Husqvarna), Peter Mayerbüchler (Husqvarna) y Nico Joannidis (TM) completaron la primera fila. El debutante Eddy Frech (KTM), Bernhard Hitzenberger (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) y Evzen Fila (KTM) completaron la segunda fila.

El domingo, las dos mangas de carrera comenzaron con un caluroso clima veraniego. Cuando se apagó el semáforo, Class se puso inmediatamente en cabeza, con Deitenbach en segunda posición. Tras ellos, Frech y Joannidis colisionaron en la curva de salida en la lucha por el tercer puesto, desencadenando un gran caos. Joannidis se mantuvo artísticamente sobre su moto, Frech se estrelló una vez en el campo, varios pilotos con él. Mayerbüchler frenó su moto, pero afortunadamente no fue golpeado. Tras la primera vuelta, Class lideraba por delante de Deitenbach, Joannidis, Hitzenberger, Fila y Mayerbüchler. Mientras Class se escapaba rápidamente en cabeza, Deitenbach se veía cada vez más presionado por Joannidis. Al final del primer tercio de la carrera, el piloto de TM le adelantó y se hizo con la segunda plaza. A partir de entonces, Deitenbach aseguró su tercer puesto, y tras él se desató la batalla por la cuarta plaza entre Hitzenberger y Mayerbüchler. Pero el austriaco mantuvo hábilmente la puerta cerrada en cada curva. Tras una caída en la salida, Eddy Frech consiguió remontar hasta la novena plaza.

En la segunda tanda, Deitenbach se aseguró inicialmente la holeshot. Class, Mayerbüchler, Joannidis, Hitzenberger y Frech no tuvieron problemas para colocarse tras él. Pero ya en la primera vuelta, Class adelantó a Deitenbach con una hábil maniobra y se puso en cabeza. Y ya no abandonó el liderato hasta la meta. Detrás de él, los pilotos estaban muy juntos, pero nunca a corta distancia. Sólo Frech consiguió adelantar a Hitzenberger por la quinta posición y al final se quedó a 0,1 segundos de Joannidis, pero no lo superó. Así que al final Class, Deitenbach y Mayerbüchler subieron al podio.

A pesar de su ausencia, Marc-Reiner Schmidt llega a la final del 1 de octubre en Oschersleben como líder con 200 puntos. Joannidis (181), Deitenbach (156), Mayerbüchler (84) y Frech (87) le siguen en los demás puestos.



