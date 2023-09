Championnat du monde de Supermotard à Schaafheim : Markus Class a été exceptionnel

Le circuit situé près de Francfort possède la ligne droite de départ la plus courte de tout le calendrier. Les qualifications étaient donc d'autant plus importantes pour obtenir une bonne place sur la grille de départ. En l'absence du leader du classement Marc-Reiner Schmidt, qui participait en même temps au championnat du monde en Espagne, une nouvelle bataille pour la pole s'est engagée. Class s'est finalement imposé nettement, avec 0,8 seconde d'avance. Jan Deitenbach (Husqvarna), Peter Mayerbüchler (Husqvarna) et Nico Joannidis (TM) ont complété la première ligne de départ. Le rookie Eddy Frech (KTM), Bernhard Hitzenberger (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) et Evzen Fila (KTM) ont complété la deuxième ligne.

Dimanche, les deux manches de course ont été disputées par un chaud soleil d'été. Dès l'extinction des feux, Class a pris la tête de la course, Deitenbach s'est classé deuxième. Derrière, Frech et Joannidis sont entrés en collision dans le virage de départ pour la troisième place, ce qui a provoqué un grand chaos. Joannidis est resté artistiquement sur son vélo, Frech a chuté une fois à travers le peloton, plusieurs coureurs avec lui. Mayerbüchler a freiné sa machine, mais n'a heureusement pas été touché. Après le premier tour, Class était en tête devant Deitenbach, Joannidis, Hitzenberger, Fila et Mayerbüchler. Alors que Class s'est rapidement détaché en tête, Deitenbach s'est retrouvé de plus en plus sous la pression de Joannidis. A la fin du premier tiers de la course, le pilote TM est passé à la deuxième place, Deitenbach a assuré sa troisième place et la lutte pour la quatrième place s'est engagée entre Hitzenberger et Mayerbüchler. Mais l'Autrichien a habilement fermé la porte à chaque coin de rue. Eddy Frech a tout de même réussi à se hisser à la 9e place après le crash de départ.

Lors de la deuxième course, Deitenbach s'est d'abord assuré le holeshot. Class, Mayerbüchler, Joannidis, Hitzenberger et Frech se sont classés derrière lui sans problème. Mais dès le premier tour, Class a passé Deitenbach en tête grâce à une manœuvre habile. Et il ne l'a plus lâché jusqu'à l'arrivée. Derrière, les pilotes étaient très proches les uns des autres, mais jamais vraiment à portée de main. Seul Frech a réussi à passer Hitzenberger en cinquième position et s'est finalement rapproché de Joannidis à 0,1 seconde, mais sans le dépasser. C'est ainsi que Class, Deitenbach et Mayerbüchler ont fini par grimper sur le podium.

Malgré son absence, Marc-Reiner Schmidt part en tête avec 200 points pour la finale du 1er octobre à Oschersleben. Joannidis (181), Deitenbach (156), Mayerbüchler (84) et Frech (87) suivent aux places suivantes.



