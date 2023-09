Supermoto-DM Schaafheim: Markus Class ha corso in modo eccellente

Al quinto round del Campionato Supermoto a Schaafheim, in Assia, Markus Class (Husqvarna) si è assicurato una vittoria di prestigio in entrambe le manche. Gli altri posti sono stati molto più vicini.

Il circuito vicino a Francoforte ha il rettilineo di partenza più corto di tutto il calendario. Ciò ha reso le qualifiche ancora più importanti per ottenere una buona posizione di partenza. In assenza del leader del campionato Marc-Reiner Schmidt, impegnato contemporaneamente nel Campionato del Mondo in Spagna, si è scatenata una nuova battaglia per la pole. Alla fine, Class ha vinto con un netto margine di 0,8 secondi. Jan Deitenbach (Husqvarna), Peter Mayerbüchler (Husqvarna) e Nico Joannidis (TM) hanno completato la prima fila. Il debuttante Eddy Frech (KTM), Bernhard Hitzenberger (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) ed Evzen Fila (KTM) hanno completato la seconda fila.

Domenica, le due manche di gara sono iniziate in un caldo clima estivo. Allo spegnimento del semaforo, Class è passato subito in testa, con Deitenbach al secondo posto. Dietro di loro, Frech e Joannidis si sono scontrati nella curva iniziale nella lotta per il terzo posto, scatenando un grande caos. Joannidis è rimasto artisticamente sulla sua moto, Frech è caduto una volta attraverso il campo, con lui diversi piloti. Mayerbüchler ha frenato la sua moto, ma fortunatamente non è stato colpito. Dopo il primo giro, Class conduceva davanti a Deitenbach, Joannidis, Hitzenberger, Fila e Mayerbüchler. Mentre Class si allontanava rapidamente dalla testa della corsa, Deitenbach era sempre più sotto pressione da parte di Joannidis. Alla fine del primo terzo di gara, il pilota della TM lo ha superato e ha conquistato il secondo posto. Da quel momento in poi, Deitenbach si è assicurato il terzo posto, mentre alle sue spalle si è scatenata la battaglia per il quarto posto tra Hitzenberger e Mayerbüchler. Ma l'austriaco ha tenuto abilmente la porta chiusa in ogni curva. Dopo una caduta in partenza, Eddy Frech è riuscito a risalire fino al 9° posto.

Nella seconda manche, Deitenbach si è assicurato inizialmente l'holeshot. Class, Mayerbüchler, Joannidis, Hitzenberger e Frech non hanno avuto problemi a stargli dietro. Ma già nel primo giro Class ha superato Deitenbach con un'abile manovra e ha preso il comando. E non ha ceduto il comando fino al traguardo. Dietro di lui, i piloti erano vicini, ma mai a distanza di sicurezza. Solo Frech è riuscito a passare Hitzenberger per la quinta posizione e alla fine è arrivato a 0,1 secondi da Joannidis, ma non oltre. Alla fine, quindi, Class, Deitenbach e Mayerbüchler sono saliti sul podio.

Nonostante la sua assenza, Marc-Reiner Schmidt si presenta alla finale del 1° ottobre a Oschersleben da leader con 200 punti. Joannidis (181), Deitenbach (156), Mayerbüchler (84) e Frech (87) seguono agli altri posti.



