Supermoto-DM Schaafheim: Markus Class fez uma excelente corrida

Na quinta ronda do Campeonato de Supermoto em Schaafheim, Hesse, Markus Class (Husqvarna) assegurou uma vitória imponente em ambas as rondas. Os outros lugares foram muito mais renhidos.

O circuito perto de Frankfurt tem a reta de partida mais curta de todo o calendário. Este facto tornou a qualificação ainda mais importante para uma boa posição de partida. Na ausência do líder do campeonato, Marc-Reiner Schmidt, que estava a competir no Campeonato do Mundo em Espanha ao mesmo tempo, iniciou-se uma nova batalha pela pole. No final, a Class venceu por uma clara margem de 0,8 segundos. Jan Deitenbach (Husqvarna), Peter Mayerbüchler (Husqvarna) e Nico Joannidis (TM) completaram a primeira linha. O estreante Eddy Frech (KTM), Bernhard Hitzenberger (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) e Evzen Fila (KTM) completaram a linha 2.

No domingo, as duas mangas de corrida começaram com o tempo quente de verão. Quando as luzes se apagaram, a Class assumiu imediatamente a liderança, com Deitenbach em segundo lugar. Atrás deles, Frech e Joannidis colidiram na curva de partida na luta pelo terceiro lugar, provocando um grande caos. Joannidis manteve-se artisticamente na sua moto, Frech caiu para o outro lado do campo, com vários pilotos a acompanhá-lo. Mayerbüchler travou a sua moto, mas felizmente não foi atingido. Após a primeira volta, Class lidera à frente de Deitenbach, Joannidis, Hitzenberger, Fila e Mayerbüchler. Enquanto Class se distancia rapidamente na frente, Deitenbach é cada vez mais pressionado por Joannidis. No final do primeiro terço da corrida, o piloto da TM ultrapassou-o e assumiu o segundo lugar. A partir daí, Deitenbach assegurou o seu terceiro lugar e, atrás dele, a luta pelo quarto lugar começou entre Hitzenberger e Mayerbüchler. Mas o austríaco manteve habilmente a porta fechada em todas as curvas. Depois de uma queda no início, Eddy Frech conseguiu subir para o 9º lugar.

Na segunda corrida, Deitenbach garantiu inicialmente o holeshot. Class, Mayerbüchler, Joannidis, Hitzenberger e Frech não tiveram problemas em ficar atrás dele. Mas já na primeira volta, Class ultrapassou Deitenbach com uma manobra inteligente e assumiu a liderança. E não desistiu da liderança até ao final. Atrás dele, os pilotos estavam próximos uns dos outros, mas nunca a uma distância razoável. Apenas Frech conseguiu passar Hitzenberger para a quinta posição e, no final, ficou a 0,1 segundos de Joannidis, mas não o ultrapassou. Assim, no final, a Classe, Deitenbach e Mayerbüchler subiram ao pódio.

Apesar da sua ausência, Marc-Reiner Schmidt vai para a final de 1 de outubro em Oschersleben como líder com 200 pontos. Joannidis (181), Deitenbach (156), Mayerbüchler (84) e Frech (87) seguem nos outros lugares.



