Campionato tedesco Supermoto: Marc-Reiner Schmidt conquista il titolo

Già nelle qualifiche, Marc-Reiner Schmidt ha dato il meglio di sé ed è stato l'unico pilota a rimanere sotto il minuto. Jan Deitenbach, che non godeva di buona salute, si è avvicinato a questa barriera del suono e ha concluso al secondo posto davanti al debuttante Eddy Frech (KTM) e a Nico Joannidis. Jan Ulmen (TM), Tim Szalai (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) ed Evzen Fila (KTM) hanno formato la seconda fila.

Come previsto, il re dell'Holeshot Deitenbach ha preso il comando su Schmidt all'inizio della prima gara. Schmidt, tuttavia, ha contrattaccato presto e ha preso il comando. A causa di un incidente a centrocampo con numerosi piloti nella curva di partenza, è stata esposta la bandiera rossa al primo giro.

Anche Deitenbach è passato in testa alla ripartenza, con Schmidt, Szalai e Frech alle sue spalle. Schmidt ha preso il comando solo nel tratto fuori strada e si è subito staccato un po'. Dietro di lui, Szalai ha aumentato la pressione su Deitenbach. Quando ha tentato il sorpasso dopo tre giri, il francese è scivolato brevemente ed è dovuto cadere. A questo punto Deitenbach ha alzato il tiro e, con tempi sul giro inferiori al minuto, si è portato a mezzo secondo da Schmidt. Schmidt ha dovuto reagire, facendo registrare anche lui tempi da qualifica e aumentando il distacco a più di un secondo. Frech e Joannidis non sono riusciti a mantenere il ritmo, mentre Szalai è riuscito a risalire fino al quinto posto dopo l'incidente. Verso la fine, Deitenbach è stato sfortunato per due volte durante il doppiaggio, mentre Schmidt era ormai chiaramente in rotta per la vittoria. A tre giri dalla fine, i tempi di Deitenbach sono crollati e Frech è riuscito a conquistare il secondo posto. Deitenbach ha salvato per poco il terzo posto davanti a Joannidis, Szalai e Beischroth. Schmidt era già il nuovo campione prima della gara finale. Deitenbach ha avuto un problema al pneumatico posteriore alla fine della gara.

Anche la partenza dell'ultima gara della stagione è andata a Deitenbach davanti a Schmidt, Joannidis, Frech e Szalai. Deitenbach ha resistito per due curve, poi Schmidt lo ha passato e si è subito staccato. Dietro di lui, Szalai ha dominato l'azione. Prima ha agguantato Frech, poi ha superato Joannidis con una manovra da brivido e ha inseguito Deitenbach. Dopo dieci minuti Szalai è riuscito a passare Deitenbach per il secondo posto, mentre alle sue spalle Frech ha strappato il quarto posto a Joannidis. Deitenbach è rimasto alle costole di Szalai, mentre Frech non è riuscito a colmare il divario dal podio. A due minuti dalla fine, il duo Szalai e Deitenbach ha incontrato un intero gruppo di corridori da doppiare. Deitenbach ha avuto l'idea migliore quando ha scelto la sua linea e si è portato in seconda posizione, e così è stato fino al traguardo, nonostante tutti gli sforzi di Szalai. Schmidt ha conquistato la sua decima vittoria stagionale ed è stato festeggiato come campione. Joannidis si è assicurato il titolo di secondo classificato con il 5° posto e Deitenbach il bronzo. Eddie Frech, al quarto posto, si è rallegrato del titolo di "Rookie of the Year".



