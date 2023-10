Campeonato Alemão de Supermoto: Marc-Reiner Schmidt conquista o título

Na final do Campeonato Alemão de Supermoto na Motorsport Arena Oschersleben, Marc-Reiner Schmidt (TM) tornou-se o novo campeão alemão com uma dupla vitória. Nico Joannidis e Jan Deitenbach acompanharam-no ao pódio do campeonato.

Já na qualificação, Marc-Reiner Schmidt deu o mote e foi o único piloto a ficar abaixo de um minuto. Jan Deitenbach, que se encontrava em mau estado de saúde, conseguiu aproximar-se da barreira do som e terminou em segundo, à frente do estreante Eddy Frech (KTM) e de Nico Joannidis. Jan Ulmen (TM), Tim Szalai (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) e Evzen Fila (KTM) formaram a linha 2.

Como esperado, o Rei do Holeshot Deitenbach assumiu a liderança sobre Schmidt no início da primeira corrida. Schmidt, no entanto, contra-atacou cedo e assumiu a liderança. Como houve um acidente no meio do pelotão com vários pilotos na curva de partida, a bandeira vermelha foi mostrada na primeira volta.

Deitenbach também assumiu a liderança no reinício da corrida, com Schmidt, Szalai e Frech atrás dele. Schmidt só assumiu a liderança no troço fora de estrada e afastou-se imediatamente um pouco. Atrás dele, Szalai aumentou a pressão sobre Deitenbach. Quando tentou a ultrapassagem após três voltas, o francês escorregou por breves instantes e teve de ir ao chão. Agora, Deitenbach aumenta a pressão e, com tempos de volta inferiores a um minuto, aproxima-se a meio segundo de Schmidt. Schmidt teve de reagir, também ele fez tempos de qualificação e aumentou a diferença para mais de um segundo. Frech e Joannidis não conseguem manter o ritmo, enquanto Szalai recupera o quinto lugar após o acidente. Perto do final, Deitenbach teve azar duas vezes ao fazer uma volta, Schmidt estava agora claramente no caminho da vitória. A três voltas do final, os tempos de Deitenbach caíram e Frech conseguiu assumir o segundo lugar. Deitenbach salvou por pouco o terceiro lugar, à frente de Joannidis, Szalai e Beischroth. Schmidt já era o novo campeão antes da última corrida. Deitenbach teve um problema com o pneu traseiro no final da corrida.

A partida para a última corrida da época também foi dada a Deitenbach, à frente de Schmidt, Joannidis, Frech e Szalai. Deitenbach manteve-se na frente durante duas curvas, depois Schmidt passou-o e afastou-se imediatamente. Atrás dele, Szalai domina a ação. Primeiro apanhou Frech, depois passou Joannidis com uma manobra de roer as unhas e perseguiu Deitenbach. Ao fim de dez minutos, Szalai conseguiu passar Deitenbach para o segundo lugar, enquanto atrás de si Frech arrancou o quarto lugar a Joannidis. Deitenbach manteve-se na cauda de Szalai, enquanto Frech não conseguia reduzir a distância para os lugares do pódio. A dois minutos do fim, a dupla Szalai e Deitenbach encontrou um grupo de pilotos para dar a volta. Deitenbach teve a melhor ideia ao escolher a sua linha e voltou para o segundo lugar, e foi assim até ao final, apesar de todos os esforços de Szalai. Schmidt obteve a sua décima vitória da época e foi festejado como campeão no final. Joannidis garantiu o título de vice-campeão com o 5º lugar e Deitenbach o bronze. Eddie Frech, em quarto lugar, ficou muito satisfeito com o título de "Rookie of the Year".



PARA OS RESULTADOS



PARA O STAND