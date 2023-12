Lukas Höllbacher (KTM) teme por su carrera

Lukas Höllbacher lleva años siendo una de las estrellas de la escena del supermoto. El piloto de 28 años comenzó la temporada 2023 con el equipo italiano KTM MTR, con el que lleva trabajando cuatro años. En realidad, la atención se centró en adaptar la moto a los cambios en el reglamento del campeonato del mundo, pero con el título de subcampeón se consiguió mucho más que eso.

En general, sin embargo, ha sido una temporada con luces y sombras. "Tuve una buena preparación de pretemporada, me sentía físicamente muy en forma y estaba preparado para una temporada de campeonato del mundo con seis pruebas", dijo Höllbacher. "Sin embargo, el comienzo de la temporada no fue tan halagüeño. Tuve mala suerte con la puesta a punto en el primer GP de Turín, no pude encontrar un buen feeling con la moto y me caí varias veces en los lluviosos días de carrera. Con un 4º puesto en la general, fue mi peor GP de la temporada".

La nueva moto se utilizó a partir de la segunda prueba en Cerdeña. "Mostró una buena tendencia ascendente con un 1º puesto en la general en el GP de Cerdeña, GP de Bulgaria y GP de España - sólo en el GP de Alemania perdí puntos respecto al primer clasificado con un 2º puesto," informó Höllbacher, que estaba a sólo tres puntos del líder en el final en Mettet. "Sin embargo, Marc Schmidt ha estado muy fuerte y consistente este fin de semana, y yo he luchado un poco con los nervios y una mala clasificación. Luego, en la segunda carrera, un pinchazo en el neumático trasero me complicó mucho las cosas. Por desgracia, no pude arrebatarle el título y acabé subcampeón".

Una gran actuación, teniendo en cuenta el estado físico del piloto de KTM. "Sufrí una hernia discal en el último tercio de la temporada. Tuve que terminar la temporada con dolor, lo que realmente afectó a mi psique y me golpeó muy fuerte", reveló Luki. "Después de algunas discusiones, no pude evitar una operación. Por desgracia, hubo una complicación en la que se lesionaron los nervios L4 y L5. Después de una plejía casi total en la pierna derecha al principio, recuperé mucha fuerza al cabo de tres semanas."

Explicación: La plejía es la parálisis completa de uno o varios músculos. También se suele utilizar el término parálisis.

Höllbacher se encuentra actualmente en rehabilitación en Gmundnerberg para que su salud progrese lo mejor posible. ¿Está en juego su carrera? "Mi deseo y mi gran objetivo es volver a subirme a la moto. Sólo el tiempo lo dirá", se muestra inseguro el austriaco. "El deseo de competir en el Campeonato del Mundo de Supermoto es enorme".