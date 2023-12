Lukas Höllbacher (KTM) craint pour sa carrière

Depuis des années, Lukas Höllbacher est l'une des stars de la scène du supermotard. Le jeune homme de 28 ans a entamé la saison 2023 avec l'équipe italienne KTM MTR, avec laquelle il collabore depuis quatre ans déjà. L'objectif était en fait d'adapter la moto aux modifications du règlement du championnat du monde, mais le titre de vice-champion a permis de faire bien plus que cela.

Dans l'ensemble, la saison a toutefois été marquée par des ombres et des lumières. "J'ai eu une bonne préparation de saison, je me sentais très en forme physiquement et j'étais prêt pour une saison de championnat du monde avec six événements", a raconté Höllbacher. "Le début de la saison n'a cependant pas été aussi rose. J'ai été malchanceux avec le set-up lors du premier GP à Turin, je n'ai pas pu trouver un bon feeling avec la moto et j'ai chuté plusieurs fois lors des journées de course pluvieuses. Avec une quatrième place au classement général, ce fut mon pire GP de la saison".

La nouvelle moto a commencé à être utilisée à partir de la deuxième épreuve en Sardaigne. "Elle a montré une bonne tendance à la hausse, avec une première place à chaque fois au GP de Sardaigne, au GP de Bulgarie et au GP d'Espagne - je n'ai perdu que des points sur le premier au GP d'Allemagne, avec une deuxième place", a rapporté Höllbacher, qui n'avait que trois points de retard sur le leader lors de la finale à Mettet. "Marc Schmidt a toutefois été très fort et constant ce week-end, je me bats un peu contre la nervosité et les mauvais essais chronométrés. Puis, lors de la deuxième course, une plaque de roue arrière m'a joué un bien mauvais tour. Malheureusement, je n'ai donc pas pu décrocher le titre et j'ai terminé vice-champion du monde".

Une performance de taille si l'on considère la condition physique du pilote KTM. "Dans le dernier tiers de la saison, j'ai souffert d'une hernie discale. J'ai dû terminer la saison avec des douleurs, ce qui m'a beaucoup affecté psychologiquement et m'a frappé très durement", a révélé Luki. "Après plusieurs entretiens, je n'ai pas pu éviter une opération. Il y a malheureusement eu une complication à ce niveau, où les nerfs L4 et L5 ont été touchés. Après une plégie presque complète dans la jambe droite au début, j'ai retrouvé beaucoup de force au bout de trois semaines".

Explication : par plégie, on entend la paralysie complète d'un ou de plusieurs muscles. On utilise aussi souvent le terme de paralysie.

Actuellement, Höllbacher est en rééducation au Gmundnerberg afin d'obtenir la meilleure progression possible de ma santé. Sa carrière est-elle en jeu ? "Mon souhait et mon grand objectif sont de revenir à la moto. L'avenir nous le dira", déclare l'Autrichien lui-même, incertain. "L'envie d'être au départ du championnat du monde de supermotard est très grande".