Lukas Höllbacher (KTM) teme per la sua carriera

Lukas Höllbacher è da anni una delle stelle della scena supermoto. Il 28enne ha iniziato la stagione 2023 con il team italiano KTM MTR, con cui lavora da quattro anni. L'obiettivo era in realtà quello di adattare la moto ai cambiamenti del regolamento del campionato mondiale, ma con il secondo posto è stato ottenuto molto di più.

Nel complesso, comunque, è stata una stagione con luci e ombre. "Ho fatto una buona preparazione pre-stagionale, mi sentivo fisicamente molto in forma ed ero pronto per una stagione di campionato del mondo con sei eventi", ha detto Höllbacher. "Tuttavia, l'inizio della stagione non è stato così roseo. Ho avuto sfortuna con la messa a punto nel primo GP a Torino, non sono riuscito a trovare un buon feeling con la moto e sono caduto un paio di volte nelle giornate di gara piovose. Con il quarto posto assoluto, è stato il mio peggior GP della stagione".

La nuova moto è stata utilizzata a partire dal secondo evento in Sardegna. "Ha mostrato una buona tendenza alla crescita con il 1° posto assoluto al GP di Sardegna, al GP di Bulgaria e al GP di Spagna - solo al GP di Germania ho perso punti rispetto al primo classificato con il 2° posto", ha riferito Höllbacher, che era a soli tre punti dal leader nella finale di Mettet. "Marc Schmidt è stato molto forte e costante in questo fine settimana, tuttavia, e io ho lottato un po' con il nervosismo e le scarse qualifiche. Poi, nella seconda gara, una foratura dello pneumatico posteriore ha messo i bastoni tra le ruote. Purtroppo non sono riuscito a strappare il titolo e ho concluso al secondo posto".

Una prestazione forte, considerando le condizioni fisiche del pilota KTM. "Ho subito uno slittamento del disco nell'ultimo terzo della stagione. Ho dovuto terminare la stagione con dolore, il che ha influito molto sulla mia psiche e mi ha colpito duramente", ha rivelato Luki. "Dopo alcune discussioni, non ho potuto evitare un'operazione. Purtroppo c'è stata una complicazione che ha danneggiato i nervi L4 e L5. Dopo la quasi completa plegia della gamba destra all'inizio, ho riacquistato molta forza dopo tre settimane".

Spiegazione: la plegia è la paralisi completa di uno o più muscoli. Spesso si usa anche il termine paralisi.

Höllbacher si sta attualmente sottoponendo a una riabilitazione a Gmundnerberg per progredire al meglio nella sua salute. È in gioco la sua carriera? "Il mio desiderio e il mio grande obiettivo è tornare in moto. Solo il tempo ce lo dirà", si chiede l'austriaco. "Il desiderio di competere nel Campionato del Mondo Supermoto è enorme".