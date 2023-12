Lukas Höllbacher (KTM) teme pela sua carreira

Lukas Höllbacher tem sido uma das estrelas da cena do supermoto durante anos. O piloto de 28 anos iniciou a época de 2023 com a equipa italiana KTM MTR, com quem trabalha há quatro anos. Na verdade, o foco foi a adaptação da moto às mudanças nos regulamentos do campeonato mundial, mas com o título de vice-campeão, muito mais do que apenas isso foi alcançado.

No entanto, no geral, foi uma época com luz e sombra. "Tive uma boa preparação de pré-época, senti-me fisicamente muito bem e estava pronto para uma época de campeonato do mundo com seis eventos", disse Höllbacher. "No entanto, o início da época não foi tão risonho. Tive azar com a afinação no primeiro GP em Turim, não consegui encontrar uma boa sensação com a moto e caí algumas vezes nos dias chuvosos de corrida. Com o 4º lugar na geral, foi o meu pior GP da época."

A nova mota foi utilizada a partir do segundo evento na Sardenha. "Mostrou uma boa tendência ascendente com o 1º lugar na geral no GP da Sardenha, GP da Bulgária e GP de Espanha - apenas no GP da Alemanha perdi pontos para o primeiro classificado com o 2º lugar," relatou Höllbacher, que estava apenas a três pontos do líder no final em Mettet. "No entanto, Marc Schmidt esteve muito forte e consistente este fim de semana e eu tive algumas dificuldades com o nervosismo e uma má qualificação. Depois, na segunda corrida, um furo no pneu traseiro veio complicar bastante as coisas. Infelizmente, não consegui arrebatar o título e terminei em segundo lugar".

Um bom desempenho, tendo em conta a condição física do piloto da KTM. "Sofri uma hérnia discal no último terço da época. Tive de terminar a época com dores, o que afectou muito a minha psique e me afectou muito", revelou Luki. "Depois de algumas discussões, não pude evitar uma operação. Infelizmente, houve uma complicação em que os nervos L4 e L5 foram lesionados. Depois de uma plegia quase completa na minha perna direita no início, recuperei muita força ao fim de três semanas."

Explicação: Plegia é a paralisia completa de um ou mais músculos. O termo paralisia é também frequentemente utilizado.

Höllbacher está atualmente a fazer reabilitação em Gmundnerberg, a fim de fazer o melhor progresso possível com a sua saúde. A sua carreira está em risco? "O meu desejo e grande objetivo é voltar a andar de mota. Só o tempo o dirá", diz o austríaco, inseguro. "O desejo de competir no Campeonato do Mundo de Supermoto é enorme".