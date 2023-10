Championnat du monde SuperMoto, Belgique : Schmidt remporte le titre de champion du monde

Dès les essais chronométrés, la lutte entre Marc-Reiner Schmidt et Lukas Höllbacher, venu avec trois points de retard, a commencé. A la fin, Höllbacher avait une courte avance. Mais l'Autrichien a glissé lors de la superpole, ce qui ne lui a laissé que la sixième place sur la grille de départ, tandis que Schmidt a empoché un point supplémentaire pour la pole position.

Au départ de la première course, les deux pilotes ont brièvement rencontré des problèmes, mais Schmidt a pris la tête dès le premier tour. Höllbacher s'est emparé adversaire après adversaire et a comblé l'écart avec le leader. Mais Schmidt n'a pas eu le droit à l'erreur et s'est imposé avec 0,6 seconde d'avance sur Höllbacher. La troisième place est revenue à l'excellent rookie Andreas Buschberger (A/Husqvarna).

Dans la 'Fast Race', Schmidt a profité de la pole et a pris la tête. Mais Höllbacher était rapidement sur sa roue arrière. Le pilote TM a toutefois glissé dans le hors-piste et est retombé à la quatrième place, laissant Höllbacher en tête. Schmidt a réussi à revenir sur le leader en l'espace de quatre tours, avant d'être à nouveau brièvement mis à terre. Jusqu'au dernier tour, il était à nouveau derrière son adversaire et sa KTM. Quelques virages avant l'arrivée, Schmidt a pris la tête et a gagné. Höllbacher était profondément déçu, car il avait été victime d'une crevaison dans le dernier tour. Schmidt a donc abordé la finale avec une confortable avance de dix points.

Dans la dernière course, Höllbacher a foncé directement en tête, mais a été dépassé peu après par Buschberger. Mais le rookie n'est pas resté longtemps en tête et a chuté. C'est alors l'Italien Elia Sammartin (TM) qui a pris la tête, poursuivi par Höllbacher. Schmidt est resté tactiquement en retrait, poursuivant la tête de course, et a effectué sa joker-lane en toute tranquillité. Dans le dernier tour, Höllbacher a dépassé Sammartin pour prendre la tête. Mais tous deux ont dû passer par la voie des jokers et Schmidt a remporté la victoire. Il a ainsi remporté le dernier GP avec un maximum de points et a remporté son troisième titre de champion du monde consécutif.

Classement final du championnat du monde de supermotard 2023

1. SCHMIDT Marc Reiner (D, TM) 429

2. HÖLLBACHER Lukas (A, KTM) 414

3. CHAREYRE Thomas (F, TM) 306

4. SAMMARTIN, Elia (I/TM) 293

5e BONNAL Steve (F, TM) 284