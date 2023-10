Campionato mondiale SuperMoto, Belgio: Schmidt vince il titolo di campione del mondo

La battaglia tra Marc-Reiner Schmidt e Lukas Höllbacher, arrivato a tre punti di distanza, è iniziata già nelle qualifiche. Alla fine, Höllbacher era solo davanti. Ma in Superpole l'austriaco è scivolato, lasciandolo solo sesto in griglia, mentre Schmidt ha raccolto un punto extra per la pole.

Alla partenza della prima gara, entrambi i piloti hanno avuto problemi per un breve periodo, ma Schmidt ha preso il comando già al primo giro. Höllbacher ha agguantato un rivale dopo l'altro e ha ridotto il distacco dal leader. Ma Schmidt non si è concesso alcun errore e ha vinto con 0,6 secondi di vantaggio su Höllbacher. Il terzo posto è andato al forte debuttante Andreas Buschberger (A/Husqvarna).

Nella "Fast Race" Schmidt ha sfruttato la pole e si è portato in testa. Ma Höllbacher era veloce sulla sua ruota posteriore. Tuttavia, il pilota TM è scivolato nell'off-road, è sceso in quarta posizione e ora Höllbacher era in testa. Schmidt ha lottato per tornare in testa nel giro di quattro giri, prima di dover scendere di nuovo per un breve periodo. Fino all'ultimo giro era di nuovo dietro al suo avversario e alla sua KTM. Poi, a poche curve dal traguardo, Schmidt ha preso il comando e ha vinto. Höllbacher era profondamente deluso, perché aveva forato all'ultimo giro. Schmidt si presentò quindi alla finale con un comodo vantaggio di dieci punti.

Nell'ultima gara Höllbacher è andato subito in testa, ma è stato superato da Buschberger poco dopo. Ma il debuttante non ha mantenuto a lungo la testa della corsa ed è caduto. Ora è l'italiano Elia Sammartin (TM) a prendere il comando, inseguito da Höllbacher. Schmidt si è trattenuto tatticamente, ha inseguito il leader e ha completato con calma la sua corsia jolly. All'ultimo giro Höllbacher ha superato Sammartin e ha preso il comando. Entrambi, però, dovevano ancora percorrere la corsia jolly e Schmidt ha superato il leader vincendo. Così ha vinto l'ultimo GP con il massimo dei punti e ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo.

Classifica finale del Campionato del Mondo Supermoto 2023

1° SCHMIDT Marc Reiner (D, TM) 429

2° HÖLLBACHER Lukas (A, KTM) 414

3° CHAREYRE Thomas (F, TM) 306

4° SAMMARTIN Elia (I/TM) 293

BONNAL Steve (F, TM) 284