Campeonato do Mundo de SuperMoto, Bélgica: Schmidt conquista o título de Campeão do Mundo

O piloto da TM Marc-Reiner Schmidt garantiu o terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de SuperMoto na final em Mettet, Bélgica. O austríaco Lukas Höllbacher (KTM) teve de se contentar com o título de vice-campeão.

A batalha entre Marc-Reiner Schmidt e Lukas Höllbacher, que chegou três pontos atrás, começou logo na qualificação. No final, Höllbacher estava mesmo à frente. Mas na Superpole o austríaco escorregou, o que o deixou apenas em sexto lugar na grelha, enquanto Schmidt conquistou um ponto extra pela pole.

No início da primeira corrida, ambos os pilotos tiveram problemas durante um curto período de tempo, mas Schmidt assumiu a liderança logo na primeira volta. Höllbacher apanhou rival atrás de rival e reduziu a diferença para o líder. Mas Schmidt não se permitiu quaisquer erros e venceu com 0,6 segundos de vantagem sobre Höllbacher. O terceiro lugar foi para o forte estreante Andreas Buschberger (A/Husqvarna).

Na "Corrida Rápida" Schmidt aproveitou a pole e arrancou para a liderança. Mas Höllbacher estava rápido na sua roda traseira. No entanto, o piloto da TM escorregou no off-road, caiu para quarto e agora Höllbacher estava na frente. Schmidt lutou para regressar à liderança no espaço de quatro voltas, antes de ter de descer novamente por breves instantes. Até à última volta, estava novamente atrás do seu adversário e da sua KTM. Depois, algumas curvas antes do final, Schmidt assumiu a liderança e venceu. Höllbacher ficou profundamente desiludido, porque tinha apanhado um furo na última volta. Assim, Schmidt foi para a final com uma confortável vantagem de dez pontos.

Na última corrida, Höllbacher arrancou diretamente para a frente, mas foi ultrapassado por Buschberger pouco depois. Mas o estreante não conseguiu manter a liderança por muito tempo e caiu. Agora foi o italiano Elia Sammartin (TM) que assumiu a liderança, perseguido por Höllbacher. Schmidt manteve a tática, perseguiu o líder e completou calmamente a sua joker lane. Na última volta, Höllbacher ultrapassa Sammartin e assume a liderança. Mas ambos ainda tinham de entrar na joker lane e Schmidt ultrapassou-o para vencer. Assim, venceu o último GP com o máximo de pontos e conquistou o seu terceiro título consecutivo no Campeonato do Mundo.

Classificação final do Campeonato do Mundo de Supermoto de 2023

1º SCHMIDT Marc Reiner (D, TM) 429

2º HÖLLBACHER Lukas (A, KTM) 414

3º CHAREYRE Thomas (F, TM) 306

4º SAMMARTIN Elia (I/TM) 293

BONNAL Steve (F, TM) 284