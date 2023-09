Portimão 2022 : souvenirs de Victor Steeman

Il y a un an, la finale de la saison du championnat du monde Supersport 300 s'est également déroulée à Portimão. Ce fut l'un des week-ends les plus bouleversants du championnat du monde proche de la série, au cours duquel Victor Steeman a perdu la vie.

Victor Steeman est arrivé deuxième au classement général de la finale du championnat du monde 300, le titre était peu probable avec 50 points de retard, mais le Néerlandais n'a jamais cessé d'y croire. Mais cela ne devait être qu'un détail. En effet, lors de la première course, le pilote Kawasaki a chuté au troisième tour dans le virage 14, en même temps que l'Espagnol Jose-Luis Perez. Les deux motos se sont renversées à plusieurs reprises et à proximité de leurs pilotes. La course a alors été interrompue.

Le personnel médical et les ambulances sont rapidement arrivés sur les lieux de l'accident et Steeman a reçu des soins médicaux au centre médical sur la piste. Il a ensuite été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Faro, où il a été opéré à la tête afin de soulager la pression sur son cerveau.

En vain : deux jours plus tard, les machines qui le maintenaient en vie ont été débranchées et le jeune homme de 22 ans a été déclaré mort. Si cela n'avait pas été assez grave, sa mère Flora van Limbeek est décédée le 11 octobre d'un arrêt cardiaque ; elle n'a pas pu supporter la perte de son fils. Cette tragédie familiale a bouleversé les gens dans le monde entier.

L'enterrement a eu lieu au cimetière Moscowa d'Arnhem, en présence de la famille et des amis les plus proches. Pour le public, les amis les plus proches de Victor ont organisé une autre cérémonie funéraire sur son circuit de course préféré à Assen.

En tant que donneur d'organes, Victor a sauvé la vie de cinq jeunes gens. Une fondation portant son nom a pour objectif d'améliorer la sécurité sur et autour du circuit.

Victor avait un caractère calme, très poli et bien élevé. Le sport motocycliste a perdu avec lui l'un de ses talents les plus prometteurs.