Portimão 2022: ricordi di Victor Steeman

Victor Steeman è arrivato al finale di stagione del Campionato del Mondo 300cc al secondo posto assoluto, la vittoria del titolo era piuttosto improbabile visto il distacco di 50 punti, ma l'olandese non ha mai smesso di crederci. Ma questo sarebbe diventato un problema minore. Nella prima gara, il pilota della Kawasaki è caduto alla curva 14 del terzo giro insieme allo spagnolo Jose-Luis Perez. Entrambe le moto si sono ribaltate più volte e si sono avvicinate ai loro piloti. La gara è stata quindi interrotta.

Il personale medico e le ambulanze sono arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente e Steeman ha ricevuto le cure mediche presso il Centro Medico mentre era ancora in pista. È stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Faro, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa per rimuovere la pressione dal cervello.

Invano: due giorni dopo, le macchine di supporto vitale sono state spente e il 22enne è stato dichiarato morto. Come se non bastasse, l'11 ottobre la madre Flora van Limbeek morì per arresto cardiaco, non potendo sopportare la perdita del figlio. La tragedia familiare ha scosso le persone di tutto il mondo.

I funerali si svolsero nel cimitero di Moscowa ad Arnhem, nella cerchia dei familiari e degli amici più stretti. Per il pubblico, gli amici più stretti di Victor stanno organizzando un altro evento di lutto presso il suo circuito preferito ad Assen.

Come donatore di organi, Victor ha salvato la vita a cinque giovani. Una fondazione che porta il suo nome mira a migliorare la sicurezza all'interno e all'esterno dell'autodromo.

Victor era un personaggio tranquillo, molto educato e di buone maniere. Con lui, il motociclismo ha perso uno dei suoi talenti più promettenti.