Portimão 2022: Memórias de Victor Steeman

Há um ano, o final da época do Campeonato do Mundo de Supersport 300 também teve lugar em Portimão. Foi um dos fins-de-semana mais angustiantes do campeonato do mundo de produção, quando Victor Steeman perdeu a vida.

Victor Steeman chegou ao final da temporada do Campeonato do Mundo de 300cc em segundo lugar na geral, a conquista do título era bastante improvável, tendo em conta a diferença de 50 pontos, mas o holandês nunca deixou de acreditar nisso. Mas isso era para ser uma questão menor. Na primeira corrida, o piloto da Kawasaki despistou-se na curva 14, na terceira volta, juntamente com o espanhol Jose-Luis Perez. Ambas as motas capotaram várias vezes e perto dos seus pilotos. A corrida foi então interrompida.

O pessoal médico e as ambulâncias chegaram rapidamente ao local do acidente e Steeman recebeu tratamento médico no Centro Médico ainda na pista. Em seguida, foi transportado de helicóptero para o hospital de Faro, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica na cabeça para remover a pressão do cérebro.

Em vão: dois dias depois, as máquinas de suporte de vida foram desligadas e o jovem de 22 anos foi declarado morto. Como se isso não bastasse, em 11 de outubro, a sua mãe, Flora van Limbeek, morreu de paragem cardíaca, pois não conseguiu suportar a perda do filho. O drama familiar abalou as pessoas em todo o mundo.

O funeral realizou-se no cemitério de Moscowa, em Arnhem, no círculo da família e dos amigos mais próximos. Para o público, os amigos mais próximos de Victor estão a organizar outro evento de luto no seu autódromo preferido, em Assen.

Como dador de órgãos, Victor salvou a vida de cinco jovens. Uma fundação com o seu nome tem por objetivo melhorar a segurança dentro e fora das pistas de corrida.

Victor era uma pessoa calma, muito educada e bem-educada. Com ele, o motociclismo perdeu um dos seus talentos mais promissores.