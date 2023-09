Esultanza in KTM: Dirk Geiger al secondo posto in griglia ad Aragon

Il pilota della KTM Freudenberg Dirk Geiger ha ottenuto un'ottima posizione di partenza per il penultimo appuntamento del Campionato mondiale Supersport 300 ad Aragona. "Accelerare e attaccare a fondo", è la sua tattica.

Solo 13 punti separano i primi tre classificati Jeffrey Buis, Jose Perez Gonzalez e Dirk Geiger prima del penultimo appuntamento del Campionato Mondiale Supersport 300 ad Aragon, seguito dalla finale del prossimo fine settimana a Portimao.

Geiger ha guidato la classifica dei tempi fino all'ultimo giro delle qualifiche, poi è stato superato dall'italiano Matteo Vannucci (Yamaha). Con il secondo posto in griglia, il tre volte autore della pole ha comunque un'ottima posizione di partenza per le due gare di MotorLand.

"È stata una Superpole eccellente", ha dichiarato soddisfatto il pilota di Mannheim a SPEEDWEEK.com. "Ho fatto un buon tempo nel gruppo, ma non come speravo. Perché c'era un po' di congestione qua e là, per quanto riguarda le 300".

Con le moto di bassa potenza da 300 cc, la scia sui due rettilinei di Aragon è particolarmente evidente. "Hai bisogno di un secondo di vantaggio quando arrivi in testa al rettilineo", ha spiegato Geiger. "Sul lungo rettilineo potrebbe non essere così importante. Ma quando si arriva sul rettilineo di partenza/arrivo, la situazione si fa difficile quando si è da soli e quelli dietro di noi hanno ancora un po' di scia".

La tattica di Dirk per le gare? "Dare gas", ha detto ridendo. "Attacco totale!".



Il compagno di squadra di Geiger, Lennox Lehmann, si è qualificato 12° in griglia.