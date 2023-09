Júbilo na KTM: Dirk Geiger em segundo lugar na grelha de partida em Aragão

O piloto da KTM Freudenberg, Dirk Geiger, criou uma excelente posição de partida para a penúltima prova do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Aragão. "Acelerar e atacar a fundo", é a sua tática.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Apenas 13 pontos separam os três primeiros Jeffrey Buis, Jose Perez Gonzalez e Dirk Geiger antes da penúltima prova do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Aragão, seguida da final no próximo fim de semana em Portimão.

Geiger liderou a tabela de tempos até à última volta da qualificação, depois foi apanhado de surpresa pelo italiano Matteo Vannucci (Yamaha). Com o segundo lugar na grelha, o três vezes pole setter tem, no entanto, uma excelente posição de partida para as duas corridas em MotorLand.

"Foi uma Superpole de topo", congratulou-se o homem de Mannheim quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com. "Consegui um bom tempo no grupo, mas não como estava à espera. Porque havia congestionamento aqui e ali - ou seja, 300s".

Com as motos de 300cc de baixa potência, o slipstream é particularmente notório nas duas rectas de Aragão. "É preciso ter mais um segundo de vantagem quando se entra na reta a liderar," explicou Geiger. "Na reta longa pode não ser muito importante. Mas quando estás a subir a reta na partida/chegada, torna-se desagradável quando estás sozinho e os que estão atrás de ti ainda têm um pouco de slipstream."

A tática de Dirk para as corridas? "Acelerar", riu-se. "Ataque total!"



O colega de equipa de Geiger, Lennox Lehmann, qualificou-se em 12º na grelha.