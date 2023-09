Aragón, course 1 : Drame pour KTM et Dirk Geiger

La première course du championnat du monde Supersport 300 à Aragón a été remportée par le pilote Kawasaki Loris Veneman. Après des chutes, Dirk Geiger et Lennox Lehmann n'ont pas marqué de points. Le titre de KTM s'est éloigné.

La météo d'Aragón, idéale pour des sports mécaniques passionnants, a offert de bonnes conditions pour la première course du Championnat du monde Supersport 300. Les trois premiers du classement général, Jeffrey Buis, José Perez Gonzalez et Dirk Geiger, n'étaient séparés que par 13 points et ils se sont tous qualifiés dans le top 5 lors de la superpole. Geiger, le pilote KTM, a terminé deuxième sur la première ligne. Après le meeting en Espagne, il ne reste plus que la finale à Portimão le week-end prochain.

Mais après une chute de Samuel Di Sora (Kawasaki), la course a été interrompue au quatrième tour et relancée sur seulement cinq tours avec le dernier classement. Geiger s'est alors retrouvé en pole position devant les pilotes Kawasaki Perez et Osuna Saez. Lors du deuxième départ, Lennox Lehmann (KTM) manquait à l'appel après avoir été balayé par Antonio Torres au premier tour.

Geiger a commencé la course en force et a mené le peloton pendant les trois premiers tours. Alors que le pilote de Mannheim était impliqué dans des combats de position, il a chuté dans le virage 9 du quatrième tour - un coup dur pour les espoirs de titre de l'Allemand et de KTM.

La course s'est déroulée de manière typique pour la série des jeunes, avec de nombreux duels de drafting et des changements de position permanents. Le Néerlandais Loris Veneman a remporté sa première victoire devant le leader du championnat du monde, Buis. L'Espagnol Daniel Mogeda a terminé troisième. Le podium entier a été accaparé par Kawasaki.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Geiger aborde le premier virage en tête. Osuna troisième, Buis quatrième.



1er tour : Geiger s'impose en tête. Derrière, c'est le chaos.



Tour 2 : Les six premiers se détachent légèrement. Buis se fraie un chemin jusqu'à la deuxième place derrière Geiger. Vannucci (8e) avec le meilleur tour en 2:07,106 min.



Tour 3 : Geiger continue de mener le peloton.



Tour 4 : Osuna et Garcia dépassent Geiger - quelques virages plus tard, Geiger chute mais peut reprendre la course en dernière position.



Dernier tour : Veneman gagne devant Buis et Mogeda.