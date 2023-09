Aragón, Gara 1: dramma per KTM e Dirk Geiger

Il tempo ad Aragón è ideale per un appassionante sport motoristico e ha fornito buone condizioni per la prima gara del Campionato Mondiale Supersport 300. I primi tre in classifica generale, Jeffrey Buis, José Perez Gonzalez e Dirk Geiger, sono separati da soli 13 punti e si sono tutti qualificati tra i primi cinque in Superpole, con il pilota KTM Geiger in prima fila al secondo posto. Dopo l'incontro in Spagna, è in programma solo la finale a Portimão il prossimo fine settimana.

Ma dopo una caduta di Samuel Di Sora (Kawasaki), la gara è stata interrotta al quarto giro ed è ripartita in soli cinque giri con l'ultima classifica. Geiger era ora in pole davanti ai piloti Kawasaki Perez e Osuna Saez. Lennox Lehmann (KTM) era assente dalla seconda partenza, essendo stato precedentemente eliminato da Antonio Torres al primo giro.

Geiger è partito forte e ha condotto la gara per i primi tre giri. Quando il pilota di Mannheim è stato coinvolto in una lotta per la posizione, è caduto alla curva 9 del quarto giro: un duro colpo per le speranze di titolo del tedesco e della KTM.

Tipico della serie junior, la gara è stata ricca di duelli in scia e continui cambi di posizione. L'olandese Loris Veneman ha conquistato la sua prima vittoria davanti al leader del campionato mondiale Buis. Il terzo posto è andato allo spagnolo Daniel Mogeda. L'intero podio è stato occupato dalle Kawasaki.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Geiger affronta la prima curva in testa. Osuna terzo, Buis quarto.



Giro 1: Geiger mantiene la testa della corsa. Dietro di lui è tutto un via vai di piloti.



Giro 2: I primi 6 si allontanano leggermente. Buis si fa strada fino al 2° posto dietro a Geiger. Vannucci (8°) ha fatto il giro più veloce in 2:07,106 min.



Giro 3: Geiger continua a guidare il gruppo.



Giro 4: Osuna e Garcia passano Geiger - poche curve dopo Geiger cade, ma riesce a riprendere la gara in ultima posizione.



Ultimo giro: Veneman vince davanti a Buis e Mogeda.