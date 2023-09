Aragón, Corrida 1: Drama para a KTM e Dirk Geiger

A primeira corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Aragão foi ganha pelo piloto da Kawasaki Loris Veneman. Depois das quedas, Dirk Geiger e Lennox Lehmann não marcaram qualquer ponto. A conquista do título pela KTM tornou-se uma memória distante.

O tempo em Aragão é ideal para um desporto motorizado emocionante e proporcionou boas condições para a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300. Os três primeiros da classificação geral, Jeffrey Buis, José Perez Gonzalez e Dirk Geiger, estavam separados por apenas 13 pontos e todos eles se qualificaram entre os cinco primeiros na Superpole, com o piloto da KTM Geiger na primeira linha em segundo lugar. Após o encontro em Espanha, apenas a final em Portimão, no próximo fim de semana, está na agenda.

Mas após uma queda de Samuel Di Sora (Kawasaki), a corrida foi interrompida na quarta volta e recomeçou em apenas cinco voltas com a última classificação. Geiger estava agora na pole, à frente dos pilotos da Kawasaki Perez e Osuna Saez. Lennox Lehmann (KTM) não participou na segunda partida, depois de ter sido ultrapassado por Antonio Torres na primeira volta.

Geiger começou a corrida com força e liderou o pelotão durante as primeiras três voltas. Quando o homem de Mannheim se envolveu em lutas pela posição, caiu na curva 9 da quarta volta - um golpe amargo para as esperanças de título do alemão e da KTM.

Típica da série júnior, a corrida foi cheia de duelos de slipstream e constantes mudanças de posição. O holandês Loris Veneman conquistou a sua primeira vitória à frente do líder do Campeonato do Mundo, Buis. O terceiro lugar foi para Daniel Mogeda, de Espanha. Todo o pódio foi ocupado pela Kawasaki.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Início: Geiger entra na primeira curva na liderança. Osuna em terceiro, Buis em quarto.



Volta 1: Geiger mantém a liderança. Atrás dele é tudo a correr.



Volta 2: Os 6 primeiros estão a afastar-se ligeiramente. Buis luta para chegar ao 2º lugar atrás de Geiger. Vannucci (8º) com a volta mais rápida em 2:07.106 min.



Volta 3: Geiger continua a liderar o pelotão.



Volta 4: Osuna e Garcia passam Geiger - algumas curvas depois Geiger cai, mas consegue retomar a corrida na última posição.



Última volta: Veneman vence à frente de Buis e Mogeda.