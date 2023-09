Lennox Lehmann no hospital: fratura do fémur

A primeira corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Aragão terminou de forma amarga e dolorosa para Lennox Lehmann da equipa alemã Freudenberg KTM - a época do jovem de 17 anos chegou ao fim.

Na terceira volta da primeira corrida da Supersport 300, Lennox Lehmann foi ultrapassado pelo espanhol Antonio Torres Dominguez. Ambos deslizaram por fora na curva 16 e Lehmann teve a infelicidade de embater num painel publicitário, colocado à frente das pilhas de pneus, que ficou preso entre as duas motos.

Com o forte impacto, o jovem de 17 anos de Dresden partiu a coxa direita ligeiramente abaixo do colo do fémur e foi transportado para o hospital de Saragoça, a 100 quilómetros de distância. Ainda não se sabe nada sobre o tratamento médico, normalmente estas fracturas são fixadas com uma haste intramedular.

Como a final do Campeonato do Mundo terá lugar no próximo fim de semana em Portimão, a época terminou para Lennox.



No próximo ano, o alto saxão quer subir para a classe Supersport. Se a nível nacional ou internacional, depende das condições financeiras.