Aragón, course 2 : L'ex-champion du monde s'impose, Geiger cinquième

La grille de départ de la deuxième manche du championnat du monde Supersport 300 à Aragón correspondait à celle de la Superpole. Matteo Vannucci (Yamaha), Dirk Geiger (KTM) et Jeffrey Buis (Kawasaki) se sont élancés de la première ligne. Lennox Lehmann n'a pas pris le départ car il s'est cassé le fémur après avoir été éjecté lors de la première manche.

Le temps au départ à 15h15 était estival et presque sans vent. La course s'est déroulée de manière typique pour la série des jeunes, avec de nombreux duels de drafting et des changements de position permanents. Buis a mené la plupart des tours, mais Geiger, Vannucci et d'autres pilotes se sont également retrouvés devant par moments.

Les deux derniers tours ont été plus mouvementés, chaque pilote voulant se placer en bonne position pour la finale. Petr Svoboda (Kawasaki) a été le premier pilote du groupe de tête à dire adieu à la lutte pour la victoire en chutant ; quelques virages plus tard, le Néerlandais Ruben Bijman (Yamaha) a suivi.

Vannucci a entamé le dernier tour en tête avec quelques mètres d'avance, Geiger en cinquième position. Mais c'est finalement Buis qui s'est habilement placé et a remporté la victoire 0,021 sec devant Vannucci et Gaggi. Le pilote KTM Geiger est resté à la cinquième place.

Dans le dernier tour, Fenton Seabright a réalisé le meilleur tour en 2:06,780 min - mais l'Anglais n'a terminé que dixième.

Avant la finale de la saison à Portimão, Buis est en tête du classement général avec 194 points devant José Perez avec 164 pts. Avec 47 points de retard, Dirk Geiger n'a aucune chance réaliste de remporter le titre cette année.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Geiger devant Buis et Vannucci dans le premier virage. Clark a chuté.



1er tour : Buis 0,6 sec devant Geiger Vannucci et Garcia.



Tour 2 : meilleur tour de Mikro Gennai (18e) en 2:06,855 min. Chute du Philippin Troy Alberto.



Tour 3 : Le top 6 se détache légèrement, Geiger troisième.



Tour 4 : Devant Osuna, Perez et Vannucci, 0,6 sec derrière Buis et Geiger.



Tour 5 : Un groupe s'est détaché aussi vite qu'il a été repris - le top 10 en une seconde.



Tour 6 : La Mexicaine Astrid Madrigal (Yamaha) est tout à fait à l'arrière, à 16 sec de l'avant-dernier.



Tour 7 : Gennai s'est frayé un chemin à travers le peloton et mène la course pour la première fois. Geiger est relégué à la 8e place.



Tour 8 : Les positions changent constamment, Geiger est dixième. Les 19 premiers ( !) se tiennent en 2,3 secondes.



Tour 9 : Geiger s'oriente à nouveau vers l'avant. Chute de Di Sora.



Tour 10 : nombreux changements de position, chute de Svoboda.



11e tour : chute de Bijman



Dernier tour : Buis gagne, Geiger 5ème.