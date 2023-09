Aragón, gara 2: l'ex campione del mondo vince, Geiger è quinto

La griglia di partenza del secondo round del Campionato mondiale Supersport 300 ad Aragón corrispondeva alla Superpole. Matteo Vannucci (Yamaha), Dirk Geiger (KTM) e Jeffrey Buis (Kawasaki) hanno iniziato la gara dalla prima fila. Non era al via Lennox Lehmann, che è stato eliminato nella prima manche e si è rotto una coscia.

Il tempo alla partenza, alle 15:15, era caldo e quasi privo di vento. La gara, tipica della serie junior, è stata ricca di duelli in scia e continui cambi di posizione. Buis ha condotto la maggior parte dei giri, ma anche Geiger, Vannucci e altri corridori sono stati a volte in testa.

Negli ultimi due giri la gara è diventata più frenetica, ogni pilota voleva raggiungere una buona posizione per la finale. Petr Svoboda (Kawasaki) è stato il primo pilota del gruppo di testa a ritirarsi dalla lotta per la vittoria con una caduta; poche curve dopo, l'olandese Ruben Bijman (Yamaha) lo ha seguito.

Vannucci ha affrontato l'ultimo giro da leader con pochi metri di vantaggio, Geiger in quinta posizione. Alla fine, però, è stato Buis a posizionarsi abilmente e a vincere con 0,021 secondi di vantaggio su Vannucci e Gaggi. Il pilota KTM Geiger è rimasto al 5° posto.

Nell'ultimo giro, Fenton Seabright ha fatto segnare il giro più veloce in 2:06.780 min - ma l'inglese si è piazzato solo decimo.

Prima del finale di stagione a Portimão, Buis è in testa alla classifica generale con 194 punti davanti a José Perez con 164. Con Dirk Geiger a 47 punti di distacco, il pilota inglese si è piazzato al quinto posto. Con Dirk Geiger a 47 punti di distanza, non ha alcuna possibilità realistica di vincere il titolo di quest'anno.

Ecco come è andata la gara:

Partenza: Geiger precede Buis e Vannucci alla prima curva. Clark è caduto.



Giro 1: Buis precede di 0,6 secondi Geiger, Vannucci e Garcia.



Giro 2: Il giro più veloce è quello di Mikro Gennai (18°) in 2:06.855. Il filippino Troy Alberto è caduto.



Giro 3: I primi 6 sono leggermente in testa, Geiger è terzo.



Giro 4: Davanti Osuna, Perez e Vannucci, 0,6 secondi dietro Buis e Geiger.



Giro 5: Il gruppo è riuscito a staccarsi velocemente, e altrettanto velocemente è stato ripreso: la top-10 in un secondo.



Giro 6: La messicana Astrid Madrigal (Yamaha) è a 16 secondi dalla penultima.



Giro 7: Gennai si è fatto strada tra gli avversari e guida la gara per la prima volta. Geiger è sceso all'8° posto.



Giro 8: Le posizioni continuano a cambiare, Geiger è decimo. I primi 19 (!) sono racchiusi in 2,3 secondi.



Giro 9: Geiger avanza di nuovo. Di Sora cade.



Giro 10: Molti cambi di posizione, Svoboda cade.



Giro 11: Caduta di Bijman



Ultimo giro: Buis vince, Geiger al 5° posto.