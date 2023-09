Aragão, Corrida 2: Ex-Campeão do Mundo vence, Geiger é quinto

Depois de vencer a segunda corrida no MotorLand Aragón, Jeffrey Buis (Kawasaki) está prestes a vencer o Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano, com Dirk Geiger a levar a única KTM para casa na quinta posição.

A grelha de partida para a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Aragão correspondeu à Superpole. Matteo Vannucci (Yamaha), Dirk Geiger (KTM) e Jeffrey Buis (Kawasaki) começaram a corrida na primeira linha. Lennox Lehmann, que foi eliminado na primeira bateria e partiu a coxa, não participou na partida.

O tempo na partida, às 15:15, estava quente como o verão e quase sem vento. Típica da série júnior, a corrida foi repleta de duelos de slipstream e constantes mudanças de posição. Buis liderou a maior parte das voltas, mas Geiger, Vannucci e outros pilotos também estiveram na liderança por vezes.

Nas duas últimas voltas, a corrida tornou-se mais agitada, todos os pilotos queriam ficar numa boa posição para a final. Petr Svoboda (Kawasaki) foi o primeiro piloto do grupo da frente a retirar-se da luta pela vitória com uma queda; algumas curvas mais tarde, seguiu-se o holandês Ruben Bijman (Yamaha).

Vannucci entrou na última volta como líder com alguns metros de vantagem, Geiger em quinto. No final, no entanto, foi Buis que se colocou de forma inteligente e conquistou a vitória com 0,021 segundos de vantagem sobre Vannucci e Gaggi. O piloto da KTM Geiger manteve-se em 5º lugar.

Na última volta, Fenton Seabright fez a volta mais rápida em 2:06.780 min - mas o inglês terminou apenas em décimo.

Antes do final da época em Portimão, Buis lidera a classificação geral com 194 pontos, à frente de José Perez com 164. Com Dirk Geiger a 47 pontos de distância, não tem qualquer hipótese realista de conquistar o título deste ano.

Eis como decorreu a corrida:

Largada: Geiger à frente de Buis e Vannucci na primeira curva. Clark despistou-se.



Volta 1: Buis 0.6 seg. à frente de Geiger Vannucci e Garcia.



Volta 2: Volta mais rápida de Mikro Gennai (18º) em 2:06,855 min. O filipino Troy Alberto cai.



Volta 3: Os 6 primeiros estão ligeiramente à frente, Geiger em terceiro.



Volta 4: Na frente Osuna, Perez e Vannucci, 0,6 seg atrás de Buis e Geiger.



Volta 5: Tão rápido quanto um grupo pode escapar, tão rápido quanto é apanhado novamente - o top-10 em um segundo.



Volta 6: A mexicana Astrid Madrigal (Yamaha) está 16 segundos atrás do segundo último.



Volta 7: Gennai abriu caminho através do pelotão e lidera a corrida pela primeira vez. Geiger caiu para o 8º lugar.



Volta 8: As posições continuam a mudar, Geiger em décimo. Os 19 primeiros (!) estão a 2,3 segundos de distância.



Volta 9: Geiger está a avançar novamente. Di Sora cai.



Volta 10: Muitas mudanças de posição, Svoboda cai.



Volta 11: Queda de Bijman



Última volta: Buis vence, Geiger em 5º lugar