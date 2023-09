Dirk Geiger: "Ahora el título mundial está casi fuera de nuestro alcance

Dirk Geiger está realizando una gran temporada con la nueva KTM RC 390 R en el equipo sajón Freudenberg Paligo y ya ha subido al podio en cuatro ocasiones.

Tras el desastre de Most, donde Geiger no pudo sumar ningún punto, el piloto de 21 años tuvo una velocidad excepcional en Magny-Cours y se hizo con la pole position. Tras el cuarto puesto de la primera carrera, se cayó en la última vuelta de la segunda, pero aún así llevó su moto a casa en novena posición.

En Aragón la situación fue similar. Saliendo desde la segunda posición de la parrilla, tenía las mejores posibilidades para las dos carreras, pero en la primera se cayó en la penúltima vuelta cuando rodaba en tercera posición, lo que le llevó a su tercer cero este año.

En la segunda carrera, Dirk terminó quinto, a 0,468 segundos del ganador y líder del Campeonato del Mundo, Jeffrey Buis (MTM Kawasaki).

La distancia con el holandés es ahora de unos casi inexpugnables 47 puntos antes de las dos últimas carreras en Portimao el próximo fin de semana - 50 están aún en juego. La situación es mejor para el segundo clasificado del Campeonato del Mundo, José Pérez González, que aventaja en 17 puntos a Geiger.

"Fue un error estúpido, rodé demasiado cerca", describió Geiger a SPEEDWEEK.com su percance en la primera carrera. "Se me salió la rueda delantera. Es una pena que me haya pasado dos veces seguidas. Al final, donde la cosa se pone seria: dos ceros innecesarios".

El de Mannheim tuvo que asumir primero que, del sábado al domingo, el warm up del domingo por la mañana no fue nada bien. "No pude acumular ninguna sensación y me limité a conducir como una mierda", dijo Dirk. "Siempre es extraño cuando no sabes por qué te has caído. Según los datos lo hice todo igual, fue una situación estúpida. El principio de la segunda carrera fue bien, luego hice caca y perdí algunos puestos. Entonces me dije que no podía ser que estuviera dando tumbos ahí detrás. En la última vuelta perdí un poco el ritmo. Mantengo que si hubiera estado una posición por delante en la recta de atrás, habría estado luchando por la victoria. El de delante ha cometido un error, me he tenido que salir en la última curva, estaba completamente en la nada y no sabía qué hacer".