Dirk Geiger : "Le titre de champion du monde est désormais presque inaccessible

Dirk Geiger a réalisé une excellente saison avec la nouvelle KTM RC 390 R de l'équipe saxonne Freudenberg Paligo et est monté quatre fois sur le podium.

Après le désastre de Most, où Geiger n'a pas pu marquer de points, le pilote de 21 ans a fait preuve d'une vitesse exceptionnelle à Magny-Cours et a décroché la pole position. Après avoir terminé quatrième de la première course, il a chuté dans le dernier tour de la deuxième course, mais a tout de même réussi à ramener sa moto à la neuvième place.

En Aragon, la situation est similaire. Parti en deuxième position, il avait les meilleures chances pour les deux courses, mais dans la première course, il a chuté dans l'avant-dernier tour alors qu'il était en troisième position, ce qui a entraîné son troisième zéro de l'année.

Dans la deuxième course, Dirk a terminé cinquième, à 0,468 seconde du vainqueur et leader du championnat du monde Jeffrey Buis (MTM Kawasaki).

Son retard sur le Néerlandais est donc de 47 points presque irrattrapables avant les deux dernières courses à Portimao le week-end prochain - il en reste 50 à rattraper. La situation est meilleure pour la deuxième place au championnat du monde, Jose Perez Gonzalez devançant Geiger de 17 points.

"C'était une erreur stupide, j'ai roulé un peu trop près", a expliqué Geiger à SPEEDWEEK.com à propos de sa mésaventure lors de la première course. "La roue avant a glissé. C'est dommage que cela soit arrivé deux fois de suite. À la fin, quand les choses deviennent sérieuses - deux zéros inutiles".

Le pilote de Mannheim a dû digérer la situation entre samedi et dimanche, le warm-up du dimanche matin ne s'est pas du tout déroulé. "Je n'ai pas réussi à avoir de bonnes sensations et je n'ai fait que des erreurs", a déclaré Dirk. "C'est toujours étrange de ne pas savoir pourquoi on a chuté. D'après les données, j'ai tout fait de la même manière, c'était une situation stupide. Le début de la deuxième course était correct, puis j'ai eu un coup de mou et j'ai perdu quelques places. Je me suis dit que ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas rester derrière. Dans le dernier tour, je me suis un peu trompé de timing. J'affirme que si j'avais été une position plus avancée dans la ligne droite, je me serais battu pour la victoire. Celui qui me précédait a fait une erreur, j'ai dû sortir dans le dernier virage, je me suis retrouvé complètement au milieu de nulle part et je ne savais pas quoi faire".