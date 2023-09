Dirk Geiger: ora il titolo di campione del mondo è quasi fuori portata

Dopo Magny-Cours, Dirk Geiger (Freudenberg KTM Paligo) è caduto nel gruppo di testa per la seconda volta in questa stagione nel Campionato mondiale Supersport 300 ad Aragon. Il possibile titolo mondiale gli è sfuggito di mano.

Dirk Geiger sta vivendo un'ottima stagione con la nuova KTM RC 390 R del team sassone Freudenberg Paligo ed è già salito sul podio quattro volte.

Dopo il disastro di Most, dove Geiger non è riuscito a conquistare punti, il 21enne ha dimostrato una velocità eccezionale a Magny-Cours, conquistando la pole position. Dopo il quarto posto nella prima gara, è caduto all'ultimo giro della seconda, ma ha comunque portato a casa la sua moto in nona posizione.

Ad Aragon il quadro è stato simile. Partendo dalla seconda posizione in griglia, aveva le migliori possibilità per le due gare, ma nella prima è caduto al penultimo giro mentre si trovava in terza posizione, il che ha portato al suo terzo zero quest'anno.

Nella seconda gara, Dirk ha concluso al quinto posto, a 0,468 secondi dal vincitore e leader del campionato mondiale Jeffrey Buis (MTM Kawasaki).

Il distacco dall'olandese è ora quasi inattaccabile: 47 punti prima delle ultime due gare di Portimao del prossimo fine settimana - 50 sono ancora in palio. La situazione è migliore per il secondo classificato del Campionato del Mondo, Jose Perez Gonzalez, che ha 17 punti di vantaggio su Geiger.

"È stato un errore stupido, ho guidato un po' troppo vicino", ha descritto Geiger a SPEEDWEEK.com la sua disavventura nella prima gara. "La mia ruota anteriore è scivolata via. È un peccato che sia successo due volte di seguito. Alla fine, dove le cose si fanno serie, due zeri inutili".

L'uomo di Mannheim ha dovuto innanzitutto fare i conti con il fatto che dal sabato alla domenica, il warm-up della domenica mattina non è andato per niente bene. "Non sono riuscito a creare alcun feeling e ho guidato solo in modo schifoso", ha detto Dirk. "È sempre strano quando non sai perché sei caduto. Secondo i dati ho fatto tutto allo stesso modo, è stata una situazione stupida. All'inizio della seconda gara era tutto ok, poi ho fatto la cacca e sono sceso di qualche posizione. A quel punto mi sono detto che non poteva essere che mi stessero urtando là dietro. All'ultimo giro ho perso un po' il tempo. Credo che se avessi avuto una posizione di vantaggio sul rettilineo posteriore, avrei lottato per la vittoria. Il ragazzo davanti a me ha commesso un errore, sono dovuto uscire all'ultima curva, ero completamente nel nulla e non sapevo cosa fare".