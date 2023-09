Dirk Geiger: Agora o título do Campeonato do Mundo está quase fora de alcance

Depois de Magny-Cours, Dirk Geiger (Freudenberg KTM Paligo) caiu no grupo da frente pela segunda vez esta época no Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Aragão. O possível título de campeão do mundo escapou-lhe.

Dirk Geiger está a ter uma forte temporada com a nova KTM RC 390 R da equipa saxónica Freudenberg Paligo e já subiu ao pódio quatro vezes.

Após o desastre em Most, onde Geiger não conseguiu conquistar quaisquer pontos, o jovem de 21 anos teve uma velocidade extraordinária em Magny-Cours e conquistou a pole position. Depois do 4º lugar na primeira corrida, caiu na última volta da segunda corrida, mas ainda assim trouxe a sua mota para casa em nono lugar.

Em Aragão, o cenário foi semelhante. Partindo do 2º lugar da grelha, tinha as melhores hipóteses para as duas corridas, mas na primeira caiu na penúltima volta quando estava na terceira posição, o que levou ao seu terceiro zero este ano.

Na segunda corrida, Dirk terminou em quinto, a 0,468 segundos do vencedor e líder do Campeonato do Mundo Jeffrey Buis (MTM Kawasaki).

A diferença para o holandês é agora de 47 pontos, quase inatacáveis, antes das duas últimas corridas em Portimão, no próximo fim de semana - ainda há 50 pontos em disputa. A situação é melhor para o segundo classificado do Campeonato do Mundo, José Perez Gonzalez, que tem 17 pontos de vantagem sobre Geiger.

"Foi um erro estúpido, andei demasiado perto", descreveu Geiger ao SPEEDWEEK.com o seu acidente na primeira corrida. "A minha roda dianteira escorregou. É uma pena que tenha acontecido duas vezes seguidas. No final, onde a coisa fica séria - dois zeros desnecessários."

O homem de Mannheim começou por ter de aceitar o facto de que, de sábado para domingo, o warm-up de domingo de manhã não correu nada bem. "Não consegui criar qualquer sentimento e só conduzi porcaria", disse Dirk. "É sempre estranho quando não sabemos porque nos despistámos. De acordo com os dados, fiz tudo na mesma, foi uma situação estúpida. O início da segunda corrida estava a correr bem, mas depois fui à merda e caí alguns lugares. Depois disse para mim mesmo que não podia ser que estivesse a bater lá atrás. Na última volta, perdi um pouco o meu timing. Se tivesse estado uma posição à frente na reta da meta, teria estado a lutar pela vitória. O tipo à minha frente cometeu um erro, tive de sair na última curva, estava completamente à nora e não sabia o que fazer."