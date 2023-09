Actualización Lennox Lehmann: Dos vértebras también rotas

En la televisión, la caída de Lennox Lehmann no parecía especialmente aterradora, pero sólo vimos la mitad. En la curva 16, el joven de 17 años fue superado por el español Antonio Torres Domínguez, que derrapaba, Lehmann chocó entonces contra un panel publicitario que estaba colocado delante de las pilas de neumáticos, quedando atrapado entre las dos motos.

Lennox fue trasladado en helicóptero al hospital de Zaragoza, a 100 kilómetros de distancia, porque no estaba claro qué lesiones había sufrido el joven piloto del equipo Freudenberg KTM Paligo. "La fractura de fémur estaba clara, no estaban seguros de la pelvis y la columna vertebral", dijo el padre Tobias Lehmann a SPEEDWEEK.com.

La fractura de fémur se fijó con un clavo intramedular en una operación realizada el domingo por la mañana. Resultó que las vértebras torácicas 8ª y 9ª también están rotas. Afortunadamente, la fractura no está desplazada, Lennox no tiene ningún deterioro neurológico.

"La cuestión es si operar o no", describió el padre Lehmann, que el martes recibió todos los historiales médicos para remitirlos a los médicos alemanes. "Lo consultaremos con los médicos en casa, existiría la posibilidad de llevarle en avión. Lennox no tuvo que ser inmovilizado, también se le permite tumbarse de lado durante un rato para relajar la espalda. Nada en contra de los médicos de aquí, hasta ahora todo ha funcionado perfectamente, pero está el problema del idioma. Y no tienen capacidad para operarle de un día para otro, así que seguiría tumbado. Luego le operarán y volverá a tumbarse. Si nos dan el visto bueno de que está en condiciones de ser transportado, nos encargaremos de que lo lleven en avión".

El padre Tobias y la madre Manja han alquilado una habitación de hotel junto al hospital y están apoyando a su hijo en todo lo que pueden. "Lennox tiene muchas cosas en la cabeza ahora mismo", sabe Tobias. "Al fin y al cabo, es consciente del riesgo de que algo así pueda ocurrir. Pero, por supuesto, no quería terminar la temporada así. Ahora espera que todo vuelva a su cauce rápidamente y pueda volver a subirse a la moto."

Dario Giuseppetti, con quien Lennox pasó muchos días de entrenamiento en España durante el invierno y que también estuvo allí como persona de apoyo en Aragón, demostró ser de gran ayuda. "También estuvo en el hospital los dos primeros días y se encargó de la traducción", dice Tobias, que está muy agradecido a Dario por ello. "Los dos están compenetrados, él estuvo allí todo el tiempo que estuvo en cuidados intensivos. Eso ha sido bueno para Lennox porque es un confidente para él. Darío habla español, así que eso ayudó mucho".