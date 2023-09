Mise à jour Lennox Lehmann : deux vertèbres cassées également

A la télévision, la chute de Lennox Lehmann n'avait pas l'air particulièrement effrayante - mais nous n'en avons vu que la moitié. Au virage 16, le jeune homme de 17 ans a été balayé par l'Espagnol Antonio Torres Dominguez, qui avait glissé, et Lehmann a ensuite percuté, coincé entre les deux motos, un panneau publicitaire installé devant des piles de pneus.

Lennox a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Saragosse, à 100 kilomètres de là, car on ne savait pas exactement quelles blessures le jeune pilote de l'équipe Freudenberg KTM Paligo avait subies. "La fracture du fémur était claire, pour le bassin et la colonne vertébrale, ils n'étaient pas sûrs", a raconté son père Tobias Lehmann à SPEEDWEEK.com.

La fracture du fémur a été fixée lors d'une opération le dimanche matin avec un clou intramédullaire. Il s'est avéré que les 8ème et 9ème vertèbres thoraciques étaient également cassées. Heureusement, la fracture n'est pas déplacée et Lennox ne souffre d'aucun trouble neurologique.

"La question est de savoir si l'on opère ou non", a décrit le père Lehmann, qui a reçu mardi tous les documents médicaux à transmettre aux médecins allemands. "Nous allons nous concerter avec les médecins à la maison, il y aurait la possibilité de le faire sortir par avion. Lennox n'a pas eu besoin d'être immobilisé, il peut aussi s'allonger sur le côté pour se détendre un peu le dos. Je n'ai rien contre les médecins ici, tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais il y a le problème de la langue. Et ils n'ont pas les capacités de l'opérer du jour au lendemain, il resterait donc allongé. Alors ils l'opèrent et il est à nouveau allongé. Si nous obtenons le feu vert pour le transporter, nous ferons en sorte de le faire sortir par avion".

Tobias, le père, et Manja, la mère, ont pris une chambre d'hôtel à côté de l'hôpital et soutiennent leur fils de toutes les manières possibles. "Lennox a beaucoup de choses en tête en ce moment", sait Tobias. "En fin de compte, on est conscient du risque que cela peut représenter. Mais il ne voulait évidemment pas terminer la saison de cette manière. Il espère maintenant que tout rentrera rapidement dans l'ordre et qu'il pourra remonter sur sa moto".

Dario Giuseppetti, avec qui Lennox a passé de nombreuses journées d'entraînement en Espagne cet hiver et qui était également présent à Aragon en tant qu'accompagnateur, s'est révélé d'une grande aide. "Il a également passé les deux premiers jours à l'hôpital et s'est occupé de la traduction", a déclaré Tobias, qui en est très reconnaissant à Dario. "Les deux sont épais ensemble, il a été présent pendant toute la durée de son séjour aux soins intensifs. Cela a fait du bien à Lennox, car il est une personne de confiance pour lui. Dario parle espagnol, ça nous a beaucoup aidés".