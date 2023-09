Aggiornamento Lennox Lehmann: anche due vertebre rotte

In TV, l'incidente di Lennox Lehmann non sembrava particolarmente spaventoso, ma ne abbiamo visto solo la metà. Alla curva 16, il diciassettenne è stato superato dallo spagnolo Antonio Torres Dominguez, che è scivolato; Lehmann si è poi schiantato contro un cartellone pubblicitario sistemato davanti alle pile di pneumatici, rimanendo intrappolato tra le due moto.

Lennox è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Saragozza, a 100 chilometri di distanza, perché non era chiaro quali lesioni avesse riportato il giovane del Team Freudenberg KTM Paligo. "La frattura del femore era evidente, non erano sicuri del bacino e della colonna vertebrale", ha detto il padre Tobias Lehmann a SPEEDWEEK.com.

La frattura del femore è stata fissata con un chiodo intramidollare in un'operazione effettuata domenica mattina. Si è scoperto che anche l'ottava e la nona vertebra toracica sono rotte. Fortunatamente la frattura non è scomposta e Lennox non ha problemi neurologici.

"La questione è se operare o meno", ha descritto padre Lehmann, che martedì ha ricevuto tutte le cartelle cliniche da trasmettere ai medici tedeschi. "Ci consulteremo con i medici a casa, ci sarebbe la possibilità di farlo partire in aereo. Lennox non ha dovuto essere trattenuto, gli è stato anche permesso di sdraiarsi sul fianco per un breve periodo per rilassare la schiena. Non c'è nulla contro i medici qui, finora tutto ha funzionato perfettamente, ma c'è il problema della lingua. E non hanno la capacità di operarlo durante la notte, quindi continuerebbe a rimanere sdraiato. Poi verrà operato e si sdraierà di nuovo. Se avremo il via libera per il trasporto, faremo in modo di farlo partire in aereo".

Il padre Tobias e la madre Manja hanno preso una stanza d'albergo vicino all'ospedale e stanno sostenendo il figlio in ogni modo possibile. "Lennox ha molte cose che gli passano per la testa in questo momento", sa Tobias. "In fin dei conti, è consapevole del rischio che una cosa del genere possa accadere. Ma ovviamente non voleva chiudere la stagione in questo modo. Ora spera che tutto si rimetta in sesto rapidamente e che possa tornare in sella alla moto".

Dario Giuseppetti, con cui Lennox ha trascorso molti giorni di allenamento in Spagna durante l'inverno e che era presente anche come persona di supporto ad Aragon, si è rivelato di grande aiuto. "È stato anche in ospedale per i primi due giorni e si è occupato della traduzione", ha detto Tobias, che è molto grato a Dario per questo. "I due sono molto uniti, lui è stato presente per tutto il tempo in cui è stato in terapia intensiva. È stato un bene per Lennox perché è un confidente per lui. Dario parla spagnolo e questo ha aiutato molto".