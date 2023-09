Atualização Lennox Lehmann: Duas vértebras também partidas

O estado de saúde de Lennox Lehmann é estável após o seu grave acidente no Campeonato do Mundo de Supersport 300 em MotorLand Aragon, no sábado. A continuação do tratamento médico será decidida na quarta-feira.

Na televisão, o acidente de Lennox Lehmann não pareceu particularmente assustador - mas só vimos metade do que aconteceu. Na curva 16, o jovem de 17 anos foi ultrapassado pelo espanhol Antonio Torres Dominguez, que escorregava. Lehmann embateu então contra um painel publicitário que estava colocado à frente das pilhas de pneus, ficando preso entre as duas motos.

Lennox foi transportado de helicóptero para o hospital de Saragoça, a 100 quilómetros de distância, porque não se sabia ao certo que lesões tinha sofrido o jovem da equipa Freudenberg KTM Paligo. "A fratura do fémur era evidente, mas não tinham a certeza quanto à pélvis e à coluna vertebral", disse o pai Tobias Lehmann ao SPEEDWEEK.com.

A fratura do fémur foi corrigida com uma haste intramedular numa operação realizada no domingo de manhã. Como se veio a verificar, a 8ª e a 9ª vértebras torácicas também estão partidas. Felizmente, a fratura não foi deslocada e Lennox não tem qualquer problema neurológico.

"A questão é saber se devemos operar ou não", descreveu o pai Lehmann, que recebeu todos os registos médicos na terça-feira para os enviar aos médicos alemães. "Vamos consultar os médicos no nosso país, e há a possibilidade de o levar de avião. Lennox não precisou de ser imobilizado, também lhe foi permitido deitar-se de lado durante um curto período de tempo para relaxar as costas. Nada contra os médicos daqui, até agora tudo tem funcionado perfeitamente, mas há o problema da língua. E eles não têm capacidade para o operar durante a noite, por isso ele fica deitado. Depois é operado e volta a deitar-se. Se nos derem luz verde para o transportar, trataremos de o levar de avião".

O pai Tobias e a mãe Manja ocuparam um quarto de hotel junto ao hospital e estão a apoiar o filho de todas as formas possíveis. "O Lennox tem muitas coisas a passar-lhe pela cabeça neste momento", sabe Tobias. "No final do dia, está ciente do risco de que algo assim possa acontecer. Mas é claro que ele não queria terminar a época desta forma. Agora espera que tudo volte ao normal rapidamente e que possa voltar à mota."

Dario Giuseppetti, com quem Lennox passou muitos dias de treino em Espanha durante o inverno e que também esteve presente como pessoa de apoio em Aragão, provou ser uma grande ajuda. "Ele também esteve no hospital nos primeiros dois dias e tratou da tradução", disse Tobias, que está muito grato a Dario por isso. "Os dois são muito próximos um do outro e ele esteve presente durante todo o tempo em que Lennox esteve nos cuidados intensivos. Isso tem sido bom para o Lennox porque ele é um confidente para ele. Dario fala espanhol, o que ajudou muito".