Jeffrey Buis (21 ans) : désormais double champion du monde en 300cc

Après son premier titre de champion du monde, Jeffrey Buis s'est essayé au championnat du monde Supersport 2021 et a rejoint pour cela le team Kawasaki MotoZoo. La saison a été décevante, sans aucun point au championnat du monde. Il est difficile d'évaluer la part de responsabilité de l'équipe dans cette situation. Le fait est que ses divers coéquipiers n'ont pas non plus brillé. Michel Fabrizio, qui a jeté l'éponge après neuf meetings, n'est parvenu à se classer dans le top 15 que lors de trois courses.

De retour chez MTM Kawasaki dans le Championnat du monde Supersport 300, le jeune homme de 21 ans originaire de Meppel a pu démontrer sa vitesse. Après une course difficile à domicile à Assen, Buis a remporté sa première victoire et un autre podium lors du deuxième meeting de la saison à Barcelone. A Misano, Imola et Most, le pilote Kawasaki ne s'est pas distingué, mais a maintenu son retard sur le leader du championnat du monde.

À partir de Magny-Cours, Buis a pris son envol et s'est propulsé de la cinquième place du championnat du monde à la première place grâce à un doublé. Avec une nouvelle victoire et une deuxième place au MotorLand Aragón, il a porté son avance à 30 points sur l'Espagnol José-Luis Perez et était le favori pour remporter le championnat du monde Supersport 300 - Dirk Geiger du Team Freudenberg KTM n'avait plus aucune chance réaliste avec 47 points de retard.

Lors de la finale de la saison à Portimão, le pilote Kawasaki a remporté le championnat du monde de manière très peu spectaculaire en se classant 8e et 11e. Le Néerlandais a été le pilote le plus constant tout au long de la saison et a fait preuve d'un excellent instinct. Avec deux titres de champion du monde, onze victoires et vingt podiums, Buis est de loin le pilote le plus performant du championnat du monde 300.