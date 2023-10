Jeffrey Buis (21): ora due volte campione del mondo 300cc

Dopo il suo primo titolo iridato, Jeffrey Buis si è cimentato nel Campionato del Mondo Supersport 2021, passando al team Kawasaki MotoZoo. La stagione è stata deludente e senza un solo punto in campionato. È stato difficile valutare il contributo del team a questa sofferenza. Il fatto è che anche i suoi vari compagni di squadra non hanno brillato. Michel Fabrizio, che ha gettato la spugna per la frustrazione dopo nove incontri, è entrato nella top 15 solo in tre gare.

Tornato alla MTM Kawasaki nel Campionato mondiale Supersport 300, il 21enne di Meppel ha potuto dimostrare la sua velocità. Dopo una difficile gara di casa ad Assen, Buis ha conquistato la sua prima vittoria e un altro podio nel secondo appuntamento della stagione a Barcellona. A Misano, Imola e Most, il pilota della Kawasaki non si è distinto dalla massa, ma ha tenuto sotto controllo il suo distacco dal leader del Campionato del Mondo.

Da Magny-Cours in poi, Buis è decollato e si è catapultato dal 5° posto alla vetta con una doppia vittoria. Con un'altra vittoria e un secondo posto al MotorLand Aragón, ha esteso il suo vantaggio a 30 punti sullo spagnolo José-Luis Perez ed è diventato il favorito per la vittoria del Campionato del Mondo Supersport 300 - Dirk Geiger del Team Freudenberg KTM, a 47 punti di distanza, non aveva più una possibilità realistica.

Nel finale di stagione a Portimão, il pilota della Kawasaki ha deciso il campionato del mondo in modo poco spettacolare, con i suoi 8 e 11 posti. L'olandese è stato il pilota più costante nel corso della stagione e ha dimostrato di avere un ottimo istinto. Con due titoli mondiali, undici vittorie e 20 podi, Buis è di gran lunga il pilota di maggior successo nel Campionato del Mondo 300cc.