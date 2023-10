Jeffrey Buis (21): Atualmente bi-campeão do mundo de 300cc

Mesmo antes da final do Campeonato do Mundo de Supersport 300 deste ano, em Portimão, Jeffrey Buis era o piloto mais bem sucedido na categoria júnior. O piloto da Kawasaki é o primeiro a vencer dois campeonatos do mundo.

Depois do seu primeiro título no Campeonato do Mundo, Jeffrey Buis tentou a sua sorte no Campeonato do Mundo de Supersport de 2021 e mudou para a equipa Kawasaki MotoZoo. A época foi dececionante e sem um único ponto no campeonato. Foi difícil avaliar a contribuição da equipa para a miséria. O facto é que os seus vários companheiros de equipa também não brilharam. Michel Fabrizio, que jogou a toalha com a frustração após nove encontros, só conseguiu ficar entre os 15 primeiros em três corridas.

De volta à MTM Kawasaki no Campeonato do Mundo de Supersport 300, o jovem de 21 anos de Meppel foi capaz de provar a sua velocidade. Depois de uma difícil corrida em casa, em Assen, Buis conquistou a sua primeira vitória e outro pódio no segundo encontro da época, em Barcelona. Em Misano, Imola e Most, o piloto da Kawasaki não se destacou da multidão, mas manteve a distância para o líder do Campeonato do Mundo sob controlo.

A partir de Magny-Cours, Buis arrancou e catapultou-se do 5º lugar para o topo com uma dupla vitória. Com mais uma vitória e um segundo lugar em MotorLand Aragón, aumentou a sua vantagem para 30 pontos sobre o espanhol José-Luis Perez e era o favorito para vencer o Campeonato do Mundo de Supersport 300 - Dirk Geiger da Team Freudenberg KTM, 47 pontos atrás, já não tinha qualquer hipótese realista.

No final da época em Portimão, o piloto da Kawasaki decidiu o campeonato do mundo de uma forma muito pouco espetacular com os 8º e 11º lugares. O holandês foi o piloto mais consistente ao longo da época e provou ter um excelente instinto. Com dois títulos do Campeonato do Mundo, onze vitórias e 20 lugares no pódio, Buis é de longe o piloto mais bem sucedido no Campeonato do Mundo de 300cc.